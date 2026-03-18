Fin al misterio: Este sería el motivo por el que Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra ya no se hablan

18 mar. 2026 - 18:32 hrs.

¿Qué pasó?

Durante esta semana, nuevas especulaciones han tenido lugar en la escena de la música pop sobre el conflicto entre tres cantantes argentinas: Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra hace meses que no se hablan y ya se sabe qué habría causado la ruptura.

El conflicto se viene arrastrando desde hace ya varios meses y escaló a tal punto que ya no serían amigas, y recientemente la intérprete de "Violeta" habría roto también su relación con la cantante de "La Original".

El conflicto entre Mernes, Stoessel y Becerra

Durante este miércoles 18 de marzo, Tini dejó de seguir en Instagram a Emilia, lo que avivó los rumores de que ya no tendrían una relación ni siquiera cordial.

Algunos meses atrás, los fans de las trasandinas notaron que parte del staff de Stoessel dejó de trabajar con ella y los han visto apoyando en la logística, maquillaje y baile en los shows de Mernes, desde personal tras bambalinas hasta los bailarines arriba del escenario.

Por otro lado, María Becerra comenzó a reforzar su amistad con Tini, según trasparentó en una entrevista, y fue la primera en cortar lazos con Emilia desde un principio, específicamente desde que colaboraron en la canción "Los Del Espacio".

A pesar de que Becerra ha dicho públicamente que ya no se relaciona con Mernes, ahora fue Stoessel quien sorprendió al dejar de seguir a Emilia en Instagram, pero ellas no se han referido públicamente al motivo por el que se haya roto la amistad, aunque se especula que fue por el acercamiento de la intérprete de "Violeta" con María.

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