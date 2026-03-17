Revelan heredero secreto de Raffaella Carrà: Disputa por musical destapa hijo adoptivo y control de su legado

17 mar. 2026 - 16:54 hrs.

¿Qué pasó?

Una orden judicial en Roma, Italia, sacó a la luz la existencia de un hijo “secreto” de Raffaella Carrà, icónica artista que falleció en 2021 a causa de un cáncer de pulmón.

Según confirmó la Fundación Raffaella Carrà y consignó el diario Corriere della Sera, se trata de Gian Luca Pelloni Bulzoni, quien fue secretario personal y representante de la cantante, y actualmente dirige la editorial Arcoiris Edizioni Musicali.

De acuerdo a un documento judicial emitido el pasado 6 de febrero, Pelloni Bulzoni fue reconocido como hijo adoptivo y único heredero legítimo de la artista italiana. Esta condición le otorga la titularidad de los derechos sobre su patrimonio, así como el control de su imagen y los derechos de autor de todas sus obras.

Disputa por musical destapó la información

La revelación surgió en medio de una disputa legal relacionada con el musical teatral Ballo ballo (Bailo bailo). Pelloni Bulzoni solicitó la paralización de la producción al considerar que no contaba con su autorización como heredero.

Desde el entorno de la artista señalaron al citado medio que la adopción tuvo como objetivo dar continuidad a la labor profesional y benéfica de Carrà, asegurando la proyección de su legado en el tiempo.

La Fundación Raffaella Carrà también destacó la participación activa de Pelloni Bulzoni en la creación y gestión de la entidad, enfocada en iniciativas solidarias y en la promoción de eventos culturales y musicales en honor a la cantante.

Raffaella Carrà Instagram

Argumentos legales y fallo del tribunal

En el marco del proceso judicial, Pelloni Bulzoni solicitó una medida cautelar para frenar la producción, distribución, publicidad y representación del musical en cualquier formato.

En la documentación presentada ante el tribunal, argumentó que, como hijo adoptivo y único heredero legítimo, posee los derechos sobre la imagen, voz y nombre de la artista, además de sus datos personales, profesionales y los derechos morales y de uso de todas sus creaciones.

Sin embargo, la jueza Laura Centofanti, del Tribunal Municipal de Roma, rechazó la solicitud. La magistrada consideró que ya se habían realizado 36 funciones del musical y que no existen nuevas presentaciones programadas.

Uno de los puntos que el heredero calificó como especialmente ofensivo fue que, durante las funciones, los asistentes recibían como obsequio papas fritas y Coca-Cola. A su juicio, esto “habría ofendido gravemente la memoria de su madre”, según consigna la orden judicial.

Pese al rechazo de la medida, la jueza determinó que Pelloni Bulzoni mantiene la posibilidad de iniciar acciones legales para solicitar una eventual indemnización por los canales correspondientes.

Todo sobre Famosos