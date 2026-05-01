Los descargos de Wilma González al recibir indignante mensaje durante su embarazo: "Tanta bajeza"

01 may. 2026 - 20:30 hrs.

La modelo y figura televisiva española, Wilma González, decidió no quedarse callada. Actualmente, a sus 41 años, atraviesa un avanzado y feliz embarazo, pero esta emotiva etapa se vio empañada por un mensaje cargado de odio que la llevó a reflexionar.

Todo inició cuando Wilma expuso un comentario recibido en sus plataformas digitales que decía: "Lolasauria, ojalá no salga autista o mongólico".

La frase, que no solo atacaba su edad gestacional de forma despectiva, sino que utilizaba condiciones de salud y discapacidades cognitivas como si fueran un castigo o un insulto, lo que generó una reacción inmediata en la exchica reality.

Sintió vergüenza ajena

González confesó que leyó el mensaje varias veces, no por el dolor personal que pudiera causarle, sino por la "vergüenza ajena" que sentía al ver que una persona pudiera albergar tanta bajeza: "Atacar a una mujer por gestar a los 41 años ya habla de una mente muy limitada, pero usar a una bebé que aún no nace para herir a su mamá, eso ya es otro nivel de miseria", sentenció con firmeza.

La decisión de Wilma de hacer pública esta situación no fue casual. Según explicó, dudó en un principio si darle visibilidad al agresor, pero concluyó que "a veces callar también normaliza" conductas que son inaceptables.

Para ella, el uso de términos como "autismo" o "síndrome de Down" en contextos ofensivos no representa una opinión, sino una muestra clara de ignorancia y una discriminación activa que debe ser erradicada del discurso público.

"El autismo y el síndrome de Down no son burlas. La maternidad tampoco debería ser motivo de ataque", dijo la modelo, haciendo un llamado a sus seguidores y a los usuarios de Internet en general a practicar la humanidad.

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El impacto entre sus seguidores

La denuncia de Wilma González resuena profundamente en un contexto donde las familias de personas con neurodivergencia luchan diariamente por la inclusión y el respeto.

Al alzar la voz, la española no solo se defendió a sí misma y a su hija por nacer, sino que se convirtió en un altavoz para miles de personas cuyas condiciones de vida son utilizadas injustamente como armas de acoso.

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