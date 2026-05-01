Accidente carretero deja 11 muertos en México
- Por Arnaldo Sepúlveda | AFP
¿Qué pasó?
Al menos once personas fallecieron y unas 30 resultaron heridas este viernes luego de que un autobús que se dirigía a un balneario en el estado mexicano de Nayarit (noroeste) sufriera una volcadura, informaron autoridades locales.
¿Qué se sabe del accidente?
El percance se registró en una carretera secundaria cuando el vehículo se dirigía a El Manto, un parque acuático muy popular entre las comunidades vecinas, informó el gobierno local en sus redes sociales.
"Seis personas perdieron la vida en el lugar del accidente y cinco más en el hospital de Amatlán de Cañas", detalló el reporte del gobierno de Nayarit.Ir a la siguiente nota
El accidente dejó unos 30 heridos, de los cuales 21 requirieron ser hospitalizados, entre ellos uno de gravedad.
El autobús inició su viaje en el vecino estado de Jalisco (oeste) y el accidente ocurrió en una carretera rural que recorre una zona escasamente poblada.
Imágenes difundidas por las autoridades muestran al autobús volcado sobre el costado, con una de sus ruedas delanteras retorcidas.
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