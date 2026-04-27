México captura al posible sucesor de "El Mencho" y a otro líder narco en operativos simultáneos

27 abr. 2026 - 18:53 hrs.

Las autoridades mexicanas anunciaron este lunes la detención de dos importantes líderes del narcotráfico en operativos separados: Audias Flores Silva, considerado el posible sucesor de Nemesio "El Mencho" Oseguera al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y Alexander "R9" Benavides Flores, señalado jefe de Los Metros en Tamaulipas.

Flores Silva, conocido como "El Jardinero", fue capturado en el estado de Nayarit, en el occidente de México, en una operación planeada y ejecutada por las fuerzas especiales de la Marina mexicana, según informó el secretario de Seguridad Omar García Harfuch a través de la red social X. Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por él y lo requiere con fines de extradición.

Según el especialista en seguridad David Saucedo, "El Jardinero" fue "el brazo derecho" de "El Mencho" hasta su muerte, ocurrida en febrero tras ser herido durante un violento operativo militar en Jalisco que desató una ola de bloqueos carreteros y ataques a negocios en distintos puntos del país.

El centro de análisis Insight Crime lo identificaba como uno de los principales candidatos a liderar el CJNG. Saucedo también señaló, citando fuentes de inteligencia de EE.UU. y México, que Flores Silva fue el encargado de negociar en nombre de Oseguera una alianza entre el CJNG y "Los Chapitos", la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los herederos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

En paralelo, el gobierno de Tamaulipas reportó la detención de Alexander Benavides Flores, alias "R9", identificado como jefe de Los Metros, una de las facciones surgidas del debilitado Cártel del Golfo. Su captura desató al menos ocho bloqueos en carreteras de Reynosa, ciudad fronteriza con McAllen, Texas. Las autoridades retomaron el control sin reportar víctimas.

Reynosa, con cerca de 690.000 habitantes, fue históricamente uno de los feudos del Cártel del Golfo, que llegó a ser una de las organizaciones criminales más poderosas de México antes del desmantelamiento progresivo de su liderazgo durante la última década.

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