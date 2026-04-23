Plan de jubilación: Mujeres pueden optar a la jubilación anticipada en este país de Latinoamérica

23 abr. 2026 - 12:06 hrs.

Las mujeres que trabajan en la administración pública de México pueden, a partir de este año 2026, solicitar la jubilación anticipada, según se desprende de un decreto difundido en el Diario Oficial de la Federación, que valida una reducción en la edad.

El requisito relacionado con la edad fue bajado, es decir, las trabajadoras del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) podrán jubilarse con menos años.

El diario Milenio reseña que, de acuerdo con las nuevas disposiciones, las mujeres trabajadoras podrán adelantar su retiro bajo criterios vinculados “con la edad y antigüedad laboral”.

¿Con cuántos años se podrán jubilar las mujeres en México?

¿Cuál es la edad de jubilación, ahora, en México? El requisito, para las trabajadoras del ISSSTE, disminuye la edad de 57 a 56 años, divulga Milenio.

Andrea Piacquadio pexels

El beneficio “aplica principalmente para quienes están bajo el régimen del llamado Décimo Transitorio, es decir, los que cotizaban antes de la reforma de 2007 y cumplen con los años de servicio requeridos”, según difunde Infobae.

Reducción progresiva de la edad

La reforma, aprobada en 2025, prevé una disminución progresiva de la edad de jubilación hasta el 2034. Contempla diferencias en la edad de retiro entre mujeres y hombres, con reducciones escalonadas por periodos.

De 2025 a 2027 la edad de jubilación será de 56 años para las mujeres y 58 para los hombres.

De 2028 a 2030 bajará a 55 para las mujeres y 57 años para los hombres. Entre 2031 y 2033 se fijará en 54 años para mujeres y 56 para hombres.

A partir de 2034 en adelante la jubilación será posible desde los 53 años para mujeres y 55 años para hombres.

¿Qué requisitos deben cumplirse para la jubilación anticipada?

Para optar al beneficio, las trabajadoras del ISSSTE en México deben tener un mínimo de 28 años cotizados en el caso de las mujeres y no haber elegido el esquema de bonos de pensión del ISSSTE, publica Milenio.

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