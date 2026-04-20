"Es aterrador": jubilado cuenta los desafíos de enfrentarse a la libertad y la crisis de identidad de la que nadie te advierte

20 abr. 2026 - 20:15 hrs.

La jubilación suele imaginarse como una meta luminosa: el momento en que cesan las presiones y comienza el descanso; sin embargo, para muchos, la experiencia real se parece más a un salto al vacío.

Así lo describió Farley Ledgerwood, quien, según publica Expert Editor, tras 35 años de rutina laboral se encontró frente a una libertad tan amplia que resultó, en sus propias palabras, “aterradora”.

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Una identidad definida por su profesión

Para Ledgerwood, decir a qué se dedicaba era, en el fondo, decir quién era. Al desaparecer ese rol, surgió una pregunta desconcertante: ¿quién soy sin mi trabajo?

Lejos de sentir alivio, los primeros meses estuvieron marcados por una sensación de vacío. Despertarse temprano sin propósito, no tener correos que responder ni reuniones que preparar, dejó al descubierto una pérdida de dirección de la que nadie le había advertido.

Se quedó sin excusas

Mientras trabajaba, Ledgerwood siempre encontró razones para posponer intereses personales o evitar nuevos retos. Con tiempo ilimitado, esas barreras desaparecieron, y con ellas surgió una inquietud más profunda: no saber qué quería hacer realmente.

La llegada del duelo

Con el tiempo libre llegaron también los recuerdos de momentos perdidos —eventos familiares, actividades con los hijos— que antes quedaron relegados por el trabajo. Esto significa que no se trata solo de adaptación, sino de enfrentar el peso de decisiones pasadas.

Pero no todo es negativo: poco a poco, Ledgerwood empezó a reconstruirse, encontrando en la escritura una nueva forma de propósito.

Más que retomar una actividad, buscó redescubrirse y conectar con partes de sí mismo que antes habían permanecido ocultas.

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Lejos de ser el descanso soñado, la jubilación se convierte para muchas personas en un territorio complejo: una mezcla de incertidumbre, pérdida y, finalmente, redescubrimiento personal.

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