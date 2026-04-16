PGU: ¿Se puede solicitar si aún sigo trabajando?

16 abr. 2026 - 07:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un pilar fundamental que apoya a los adultos mayores económicamente, pues tiene como objetivo mejorar significativamente la calidad de vida en la tercera edad.

Alcanzar los 65 años es un logro importante en la vida de muchas personas, abriendo la puerta a diversos beneficios. Sin embargo, frente a este nuevo escenario, surgen dudas sobre las condiciones para recibir esta ayuda de hasta $250.275 mensuales.

¿Puedo solicitar la PGU aunque siga trabajando?

La normativa vigente establece que los ciudadanos pueden solicitarla aunque continúen ejerciendo sus labores profesionales. No es requisito indispensable estar jubilado para acceder a este monto, según ChileAtiende.

Es importante considerar que el sueldo percibido se integrará al cálculo de la pensión base del solicitante. Siempre que el total de ingresos se mantenga dentro de los rangos permitido, se podrá recibir el aporte de forma complementaria.

Requisitos para solicitar la PGU

Este aporte es exclusivo para los adultos mayores que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener 65 años de edad cumplidos. Se puede enviar la solicitud con tres meses de anticipación, a los 64 años con nueve meses.

No pertenecer al 10% más rico de la población. Este factor se evalúa mediante el Puntaje de Focalización Previsional (PFP) y los datos del Registro Social de Hogares (RSH).

Tener una pensión base igual o menor a $1.252.602.

Acreditar al menos 20 años (continuos o discontinuos) de residencia en Chile, desde que cumplió los 20 años de edad, así como un mínimo de cuatro años de residencia dentro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de solicitud.

¿Cómo solicitar la PGU?

Al reunir las condiciones de acceso, el adulto mayo podrá enviar la solicitud de la siguiente forma:

Ingresar su RUN y fecha de nacimiento en el portal de consulta y solicitud (pulsa aquí) .

. Si el sistema confirma que puede ser beneficiario, permitirá acceder con la Clave Única.

Seguir los pasos indicados por la plataforma hasta enviar la petición.

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