PGU: ¿Quiénes serán los nuevos beneficiarios desde septiembre?

06 abr. 2026 - 07:00 hrs.

El sistema previsional experimentará cambios importantes este año, pues con la Reforma de Pensiones se amplió la cobertura de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a un nuevo grupo de adultos mayores.

A partir de septiembre, el Estado comenzará a entregar este beneficio de hasta $250.275 a personas que antes no calificaban, garantizando una asistencia económica mucho más amplia y equitativa.

Los nuevos beneficiarios de la PGU en 2026

Según ChileAtiende, podrán solicitar este beneficio los pensionados de gracia o por leyes de reparación de 75 años o más. Si cumplirán este requisito durante el 30 de septiembre o antes, pueden solicitarla con tres meses de anticipación.

Si cumplen 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027, podrán enviar la solicitud y acceder al aporte desde el mes de su cumpleaños.

Requisitos para obtener la PGU

Al momento de presentar la solicitud, el Instituto de Previsión Social (IPS) evaluará el cumplimiento de lo siguiente:

Ser mayor de 65 años al momento de obtener el beneficio.

No integrar el 10% más rico de la población. Esto se acredita mediante el Puntaje de Focalización Previsional y el Registro Social de Hogares.

Acreditar una residencia en Chile mayor a 20 años continuos o discontinuos, desde que cumplió 20 años de edad; junto con una residencia mayor a cuatro años, dentro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de la solicitud.

Tener una pensión base igual o menor a $1.252.602.

¿Cómo solicitar la PGU?

Una vez que la persona cumpla los requisitos, tendrá que realizar lo siguiente:

Ingresar su RUN y fecha de nacimiento en el portal de consulta ChileAtiende (pulsa aquí) .

. Si el sistema indica que puede ser beneficiario, acceda con la Clave Única.

Siga los pasos indicados hasta enviar la petición en línea.

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