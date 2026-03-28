PGU: ¿A quiénes les sube el monto en septiembre?

28 mar. 2026 - 08:00 hrs.

Desde el 2025, la Pensión Garantizada Universal (PGU) ha registrado alzas, llegando a los $231.732 que entrega actualmente el beneficio.

Es más, se espera que este 2026 el monto de esta ayuda estatal siga aumentando, logrando que todos sus beneficiarios lleguen a recibir $250.000, cifra que fue establecida gracias a la Reforma de Pensiones.

¿Quiénes recibirán un aumento de la PGU en septiembre?

En septiembre de este año, se espera un nuevo aumento de la PGU; sin embargo, este no beneficiaría al listado completo de los acreedores, sino a algunas personas en específico.

En concreto, las personas que recibirán el aumento de la PGU en septiembre, permitiéndoles recibir los 250 mil pesos, serán aquellas que hayan cumplido 75 años hasta el 30 de dicho mes.

En caso de que cumplan los 75 entre octubre de 2026 y agosto de 2027, podrán acceder al alza de la PGU desde el mes de su cumpleaños.

Del mismo modo, las personas que reciban una pensión de gracia o por leyes de reparación, y tengan 75 años o más, hasta el 30 de septiembre, podrán solicitar el aumento desde junio de este 2026 y así cobrarlo en septiembre.

Cabe recordar que a la fecha, solamente las personas de 82 años o más que reciben la PGU están cobrando los 250 mil. De no contar con este requisito, por el momento, el resto de los beneficiarios de la PGU, los $231.732.

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