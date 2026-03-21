Pensión Garantizada Universal: ¿Desde qué edad puedes recibir la PGU?

21 mar. 2026 - 08:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un beneficio económico mensual que entrega el Instituto de Previsión Social (IPS) y que corresponde al "pilar estatal" del sistema previsional chileno.

Con esto, los jubilados que corresponden al 90% más vulnerable del país pueden acceder a este pago de $231.732 mensuales con el cual el Estado aporta para mejorar las pensiones.

¿Desde qué edad puedes recibir la PGU?

Para acceder a la PGU debes estar jubilado y haber cumplido los 65 años; sin embargo, para facilitar su entrega, puedes iniciar el trámite desde los 64 años y 9 meses.

Dentro de los requisitos está no pertenecer al 10% más rico de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH), además de acreditar residencia en territorio chileno no inferior a 20 años desde que cumpliste 20 años y, a la vez, un período no inferior a cuatro años durante los cinco años previos a la solicitud.

El monto de la PGU a percibir depende de la pensión base que se reciba:

Hasta $789.139: PGU de $231.732 .

. Entre $789.139 y 1.252.602: PGU de monto variable .

. A partir de $1.252.602: no tienes derecho a PGU.

Sin embargo, hay que recordar que, gracias a la Reforma de Pensiones, la PGU para los mayores de 82 años tiene un monto de $250.275.

Todo sobre Pensión Garantizada Universal