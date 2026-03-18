PGU: ¿Quiénes reciben el monto más alto?

18 mar. 2026 - 10:00 hrs.

Los adultos mayores mejoran su calidad de vida con la Pensión Garantizada Universal (PGU), un aporte a las pensiones base que sean menores a $1.252.602 mensuales.

El monto que entrega puede variar dependiendo del beneficiario, pues debido a su edad puede cobrar más o menos en la actualidad.

Personas que reciben el monto más alto de PGU

De acuerdo con ChileAtiende, actualmente solo las personas de 82 años o más son quienes reciben pueden recibir el monto máximo ($250.275), conforme a su pensión base.

En cambio, si son mayores de 65 y menores de 82 años, podrán optar hasta $231.732 según la pensión que reciban.

¿Cuándo aumentará el monto de la PGU?

El ajuste será en septiembre de 2026, cuando los mayores de 75 años podrán recibir el monto máximo, junto con los pensionados de gracia o por leyes de reparación de la misma edad.

Después seguirán los mayores de 65 años, quienes podrán cobrar desde septiembre de 2027 el monto máximo establecido en ese momento, junto con los montepiados de Capredena o Dipreca.

¿Cómo solicitar la PGU?

Los interesados en obtener este aporte podrán tramitarlo a través del portal de consulta y solicitud (pulsa aquí), ingresando su RUN y fecha de nacimiento. Deben cumplir con lo siguiente:

Ser mayor de 65 años al momento de obtener el beneficio.

No integrar el 10% más rico de la población. Esto se acredita mediante el Puntaje de Focalización Previsional y el Registro Social de Hogares.

Acreditar una residencia en Chile mayor a 20 años continuos o discontinuos, desde que cumplió 20 años de edad; junto con una residencia mayor a cuatro años, dentro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de la solicitud.

Tener una pensión base igual o menor a $1.252.602.

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