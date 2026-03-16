PGU: Estos serán los nuevos beneficiarios

16 mar. 2026 - 09:00 hrs.

Desde septiembre de este año, un nuevo grupo de personas podrá cobrar la Pensión Garantizada Universal (PGU), un beneficio que entrega el Estado para mejorar las pensiones de los adultos mayores.

Es un aporte monetario de hasta $231.732 mensuales para quienes tengan 65 años o más y una pensión base menor a $1.252.602, el cual subirá a $250.275 en septiembre para mayores de 75 años.

¿Quiénes serán los nuevos beneficiarios de la PGU?

De acuerdo a ChileAtiende, a partir de septiembre de 2026 los pensionados por leyes de reparación y de gracia podrán solicitarla, incluso desde junio. Para esto, deben tener 75 años al 30 de septiembre.

Si cumplen 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027, podrán acceder al beneficio desde el mes de cumpleaños.

Desde septiembre de 2027, los pensionados de Dipreca y Capredena podrán solicitar un monto complementario para alcanzar el valor de la PGU, solo si no tienen otra pensión.

Requisitos para solicitar la PGU

El trámite de solicitud está habilitado para quienes cumplan las siguientes condiciones:

Ser mayor de 65 años al momento de obtener el beneficio.

No integrar el 10% más rico de la población. Esto se acredita mediante el Puntaje de Focalización Previsional y el Registro Social de Hogares.

Acreditar una residencia en Chile mayor a 20 años continuos o discontinuos, desde que cumplió 20 años de edad; junto con una residencia mayor a cuatro años, dentro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de la solicitud.

Tener una pensión base igual o menor a $1.252.602.

¿Cómo solicitar la PGU?

Los adultos mayores deben acceder al portal de solicitud (pulsa aquí), donde tendrán que indicar su RUN y fecha de nacimiento para saber si pueden recibirla.

Si el sistema indica que cumplen los requisitos, permitirá acceder con Clave Única para completar y enviar el formulario de petición.

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