Comienza tercer pago del Aporte Familiar Permanente: ¿Quienes reciben el beneficio?

16 mar. 2026 - 07:00 hrs.

Este lunes 16 de marzo inició la entrega del tercer y último pago del Aporte Familiar Permanente, un beneficio de $66.834 para incrementar los ingresos de los hogares más vulnerables socioeconómicamente.

Se trata de una asignación solo para personas con cargas o cuya familia pertenezca al Subsistema Seguridades y Oportunidades o Chile Solidario, siempre que cumplan los requisitos de acceso.

¿A quiénes le corresponde el tercer pago del Aporte Familiar Permanente?

La página oficial indica que en esta ocasión, la entrega será exclusiva para trabajadores o pensionados de entidades distintas al IPS, quienes deben haber recibido su Asignación Familiar o Maternal por sus cargas en diciembre de 2025.

Para saber si puedes recibir el monto, debes ingresar al portal de verificación (pulsa aquí), indicar tu RUN, fecha de nacimiento y presionar el botón “Consultar”. Luego, aparecerá una pantalla con los detalles de la forma de pago y los causantes.

¿Cómo se cobra el Aporte Familiar Permanente?

Si bien la forma de pago habitual es vía depósito bancario, también se puede cobrar de forma presencial. En este caso, los beneficiarios pueden conocerlo en el portal de verificación y acudir al sitio, dentro de los nueve meses posteriores a la entrega.

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