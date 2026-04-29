Subsidio Eléctrico: ¿En qué tramo del Registro Social de Hogares debo estar para recibirlo?

29 abr. 2026 - 08:00 hrs.

Del 26 de mayo al 5 de junio se realizará la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico, una ayuda estatal diseñada para cubrir parte de la cuenta de luz de las familias más vulnerables, mediante un descuento automático.

Para recibir este beneficio, es necesario cumplir con condiciones de vulnerabilidad y estar solvente con el pago de dicho servicio, así como completar el formulario en línea durante el plazo estipulado.

¿Cuál es el tramo socioeconómico requerido para el Subsidio Eléctrico?

El reglamento de la quinta convocatoria establece que los postulantes deben ubicarse en el tramo del 0% al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), con sus datos actualizados, de acuerdo a ChileAtiende.

Sin embargo, existe una excepción para hogares con un integrante electrodependiente: la calificación socioeconómica familiar no será tomada en cuenta si dicho miembro está inscrito en el Registro de Personas Electrodependientes y en el RSH.

¿Qué otros requisitos debo cumplir para optar al Subsidio Eléctrico?

Además del tramo del RSH, el Estado exige que la persona que realice la postulación (sea propietario o arrendatario de la vivienda) reúna estas condiciones:

Ser mayor de 18 años y contar con ClaveÚnica.

Tener la cuenta de electricidad al día.



El hogar no debe presentar órdenes de corte por deuda. Si está moroso, el postulante tiene plazo hasta el 22 de junio de 2026 para firmar un convenio de pago con su respectiva compañía eléctrica.

¿De cuánto es el descuento que aplica el Subsidio Eléctrico?

El dinero se traduce en un descuento al monto indicado en la boleta de la luz, el cual varía dependiendo de la cantidad de miembros del hogar:

Hogar de un integrante: descuento de $17.346.

Hogar de dos a tres integrantes: descuento de $22.548.

Hogar de cuatro o más integrantes: descuento de $32.224.

Los montos se dividen y aplican en seis cuotas mensuales o tres bimensuales, según el período de facturación, a partir del mes de septiembre.

¿Cómo se postula al Subsidio Eléctrico?

El trámite se realizará a través del sitio web del beneficio (pulsa aquí), ingresando con la Clave Única y completando el formulario de solicitud.

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