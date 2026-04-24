Subsidio Eléctrico: ¿Hasta cuándo puedo regularizar los pagos de luz para recibir el beneficio?

24 abr. 2026 - 08:00 hrs.

Del 26 de mayo al 5 de junio, las familias tienen una nueva oportunidad para postular al Subsidio Eléctrico, una ayuda enfocada en aliviar su presupuesto mensual mediante un descuento en sus boletas de electricidad.

Para acceder a esta ayuda económica, los hogares deben cumplir con estrictos requisitos del Registro Social de Hogares. Además, es obligatorio mantener al día el pago del servicio básico, por lo que el Gobierno fijó un plazo límite para hacerlo.

¿Cuánto tiempo tengo para regularizar mi cuenta de electricidad?

En la quinta convocatoria, es indispensable no tener orden de corte de suministro. Por ello, los solicitantes tienen hasta el 22 de junio de 2026 para tener la cuenta de luz al día o un convenio de pago activo, de acuerdo a la página oficial.

Un hogar puede ingresar su solicitud estando en situación de morosidad, pero debe regularizar su deuda antes de la fecha para recibir el aporte. La repactación la puede realizar el propietario o arrendatario a través de la empresa o cooperativa eléctrica contratada.

¿Cuáles son los requisitos para postular al Subsidio Eléctrico?

Además de tener los pagos al día, los solicitantes deben cumplir con el perfil socioeconómico requerido:

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y pertenecer a un hogar dentro del 40% más vulnerable, durante la segunda quincena de mayo de 2026.

Ser cliente residencial del servicio eléctrico.

Si en el hogar habita una persona electrodependiente, no es necesaria la calificación socioeconómica; siempre que esté inscrita en el Registro de Personas Electrodependientes de marzo de 2026 y en el RSH durante la segunda quincena de mayo.

¿De cuánto es el descuento que aplica el Subsidio Eléctrico?

El aporte se calcula en función de la cantidad de personas que integren el hogar, en base a la información del RSH:

Si el hogar es de un integrante: $17.346 en total.

$17.346 en total. Hogar de dos a tres integrantes: $22.548 en total.

$22.548 en total. Hogar de cuatro o más integrantes: $32.224 en total.

Este dinero no se entrega en efectivo, sino que se visualiza como un descuento automático en la boleta mensual con el nombre “Subsidio eléctrico Ley N°21.667”. El monto se divide en seis cuotas si la facturación es mensual, o en tres si es bimensual.

¿Cómo postular al Subsidio Eléctrico?

Una vez que inicien las postulaciones, el trámite debe ser realizado por un representante del hogar a través del sitio web oficial www.subsidioelectrico.cl.

Para ingresar se requerirá la Clave Única y tener a mano los siguientes datos: región, comuna, nombre de la empresa o cooperativa eléctrica contratada, número de cliente, correo electrónico y número de teléfono.

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