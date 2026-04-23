Subsidio eléctrico: Hasta esta fecha se considerará tu Registro Social de Hogares

23 abr. 2026 - 15:00 hrs.

Con base en el acceso al Subsidio Eléctrico se establece un límite temporal para la consideración del Registro Social de Hogares (RSH).

Este beneficio gubernamental toma en cuenta el tramo de la Calificación Socioeconómica (CSE) del RSH de los destinatarios, a fin de asegurarse de favorecer a las familias con mayor grado de vulnerabilidad.

Por medio de este aporte del Estado, derivado del Ministerio de Energía, se hacen descuentos en las boletas eléctricas, siempre y cuando se trate de un contrato residencial y se mantenga al día.

Así lo confirmó el portal web oficial de la iniciativa, en el cual se encuentran múltiples detalles e informaciones.

Hasta esta fecha se considerará tu Registro Social de Hogares

La fecha límite en la que se considerará el Registro Social de Hogares (RSH) será la segunda quincena de mayo de 2026. Esta determinación se estipula en el contexto del desarrollo de la quinta convocatoria al beneficio.

Se estima que las postulaciones a esa quinta convocatoria estén habilitadas desde el próximo martes 26 de mayo hasta el siguiente viernes 5 de junio.

Requisitos para acceder al Subsidio Eléctrico

Además de pertenecer al tramo 0%-40% de la Calificación Socioeconómica (CSE) del RSH, hay otros requisitos que los hogares interesados deben cumplir para tener acceso al Subsidio Eléctrico. Entre ellos se encuentran:

Contar con ClaveÚnica para el ingreso de la solicitud.

para el ingreso de la solicitud. Hacer una sola solicitud por hogar.

por hogar. Solicitud a nombre de un integrante de una edad igual o superior a los 18 años por hogar según el Registro Social de Hogares.

A pesar de que lo requerido está determinado por la ley, hay casos que son priorizados. Por ejemplo, los hogares donde viva una persona electrodependiente, sin importar el tramo en que se encuentren en el Registro Social de Hogares, tendrán prioridad.

Asimismo, tendrán trato preferencial hogares del Tramo 0-40% de la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares donde vivan personas sujetas de cuidado (ya sea por discapacidad, dependencia funcional o invalidez), niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, personas cuidadoras, o adultos mayores.

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