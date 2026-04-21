Quinta convocatoria al Subsidio Eléctrico: Estas son las fechas claves del proceso

21 abr. 2026 - 14:00 hrs.

Se acerca la quinta convocatoria al Subsidio Eléctrico, que busca seguir apoyando a las familias en situación de vulnerabilidad mediante descuentos en sus cuentas de electricidad.

El beneficio, derivado del Ministerio de Energía, que inició en 2024 y se extiende hasta 2026, se otorga como una rebaja semestral en las cuentas eléctricas.

Según ChileAtiende, las familias que obtuvieron la ayuda gubernamental en la cuarta convocatoria recibirán el descuento correspondiente a enero, febrero, marzo, abril, mayo, y junio de 2026 en 6 cuotas, a partir del mes de febrero de 2026.

¿Cuáles son las fechas claves de la quinta convocatoria al Subsidio Eléctrico?

La quinta convocatoria al Subsidio Eléctrico tendrá lugar entre el 26 de mayo y el 5 de junio de 2026.

Tras la publicación de los resultados de la quinta convocatoria, los beneficiarios tienen 15 días hábiles para la realización de su solicitud.

Los montos contemplados por este aporte dependen del número de integrantes que se encuentren en el hogar. Si hay un solo integrante, el monto descontado sería $30.270, si son de 2 a 3 integrantes, habría una rebaja de $39.348 y si son 4 o más integrantes, el descuento sería de $54.486.

Requisitos para postular al Subsidio Eléctrico

Para postular a esta convocatoria del Subsidio Eléctrico, el hogar debe estar dentro del 40% más vulnerable del país, según la Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares (RSH).

También es necesario ser mayor de 18 años, ser cliente (como arrendatario o propietario) y estar solvente con una de las empresas o cooperativas concesionarias de distribución de electricidad.

En el caso de que una persona que integra el hogar se encuentre en el Registro de Pacientes Electrodependientes y pertenezca al RSH, se podrá solicitar el beneficio independientemente del tramo de calificación socioeconómica en el que se encuentre.

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