No se renovará para 2027: Gobierno aclara hasta cuándo se entregará el Subsidio Eléctrico

19 abr. 2026 - 14:51 hrs.

¿Qué pasó?

Hace un par de días, la ministra de Energía, Ximena Rincón (DEM), anunció en una entrevista en La Tercera que el Gobierno no renovará el Subsidio Eléctrico, el cual desde su creación estaba contemplado solo hasta este año 2026.

Gobierno anuncia que no renovará el Subsidio Eléctrico

En la entrevista del pasado jueves, la ministra fue consultada sobre si se mantendría el subsidio considerando el nuevo "tarifazo eléctrico" debido a la deuda con las empresas distribuidoras, cuestión que fue descartada por la exmilitante de la DC.

"No, porque eso se termina de pagar ahora. El subsidio termina ahora y lo que estamos viendo es qué hacemos con la otra deuda, con la deuda de las distribuidoras", fue la respuesta de la secretaria de Estado.

A esto, agregó que "en los caminos de solución no está el tema del subsidio porque queremos encontrar una fórmula que nos permita resolver este tema".

¿Hasta cuándo se mantendrá vigente el subsidio?

Las palabras de la ministra generaron revuelo, ya que muchos entendieron que el beneficio se acabaría inmediatamente, por lo que el Ministerio de Energía tuvo que aclarar este domingo en un comunicado que el subsidio continuará por todo el 2026.

"El Subsidio Eléctrico se mantiene vigente y continuará operando en los términos establecidos por la ley y conforme a los recursos actualmente aprobados", señala el documento difundido este domingo por la cartera.

De hecho, en el propio sitio del Subsidio Eléctrico (www.subsidioelectrico.cl) ya está contemplada la quinta convocatoria para postular al beneficio, entre el 26 de mayo y el 5 de junio. Quienes resulten seleccionados recibirán sus descuentos en las cuentas de la luz para el período julio-diciembre 2026.

Pese a esto, aún continúa la incertidumbre respecto a qué pasará a partir del año 2027, considerando que prontamente se sumará un nuevo "tarifazo eléctrico" que significará un alza promedio del 3% en las cuentas de la luz.

Todo sobre Subsidio Eléctrico