Postulación Subsidio Eléctrico: Revelan fecha de la quinta convocatoria

19 abr. 2026 - 15:00 hrs.

El Subsidio Eléctrico es un beneficio del Ministerio de Energía que permite a los hogares más vulnerables del país acceder a un descuento semestral en su cuenta de electricidad, el cual se aplica directamente en la boleta del suministro eléctrico durante los años 2024, 2025 y 2026. Este aporte busca aliviar el impacto del gasto en energía para las familias que cumplen los requisitos establecidos.

La ayuda está dirigida a hogares que pertenecen al 40% de mayor vulnerabilidad, de acuerdo a la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH), y también considera una priorización especial para aquellos grupos que enfrentan condiciones de mayor dependencia, como personas electrodependientes, adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

¿Cuándo será la quinta convocatoria?

Según la información entregada por ChileAtiende, la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico se realizará entre el 26 de mayo y el 5 de junio de 2026. Durante ese periodo, los hogares que cumplan con los requisitos podrán postular al beneficio a través de la plataforma oficial del subsidio.

Desde el Ministerio de Energía recuerdan que quienes fueron beneficiados en convocatorias anteriores y mantienen las mismas condiciones socioeconómicas podrían tener preferencia en la asignación del subsidio, ya que la información del hogar se encuentra precargada en el sistema y puede ser modificada solo en caso de cambios relevantes, como el domicilio

Requisitos para postular y montos del subsidio

Para acceder al Subsidio Eléctrico, se debe cumplir con los siguientes requisitos generales:

Tener 18 años o más.

Pertenecer a un hogar dentro del 40% de mayor vulnerabilidad, según el Registro Social de Hogares vigente.

Ser cliente residencial, ya sea propietario o arrendatario, de una empresa o cooperativa distribuidora de electricidad.

Estar al día en el pago de la cuenta de la luz, con fecha de corte al 22 de diciembre de 2025.

En el caso de hogares con personas inscritas en el Registro de Pacientes Electrodependientes, podrán acceder al subsidio independiente del tramo socioeconómico, siempre que cuenten con RSH.

Respecto a los montos, el descuento que entrega el Subsidio Eléctrico se calcula según la cantidad de integrantes del hogar:

1 integrante: $30.270

2 a 3 integrantes: $39.348

4 o más integrantes: $54.486

Estos montos se aplican como descuento en la boleta de electricidad, distribuidos durante el periodo semestral correspondiente al beneficio.

Para otras consultas o resolver dudas, puedes visitar el sitio oficial del Subsidio Eléctrico (clic acá para acceder)