Postulación Subsidio Eléctrico: Revelan fecha de la quinta convocatoria
El Subsidio Eléctrico es un beneficio del Ministerio de Energía que permite a los hogares más vulnerables del país acceder a un descuento semestral en su cuenta de electricidad, el cual se aplica directamente en la boleta del suministro eléctrico durante los años 2024, 2025 y 2026. Este aporte busca aliviar el impacto del gasto en energía para las familias que cumplen los requisitos establecidos.
La ayuda está dirigida a hogares que pertenecen al 40% de mayor vulnerabilidad, de acuerdo a la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH), y también considera una priorización especial para aquellos grupos que enfrentan condiciones de mayor dependencia, como personas electrodependientes, adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
¿Cuándo será la quinta convocatoria?
Según la información entregada por ChileAtiende, la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico se realizará entre el 26 de mayo y el 5 de junio de 2026. Durante ese periodo, los hogares que cumplan con los requisitos podrán postular al beneficio a través de la plataforma oficial del subsidio.Ir a la siguiente nota
Desde el Ministerio de Energía recuerdan que quienes fueron beneficiados en convocatorias anteriores y mantienen las mismas condiciones socioeconómicas podrían tener preferencia en la asignación del subsidio, ya que la información del hogar se encuentra precargada en el sistema y puede ser modificada solo en caso de cambios relevantes, como el domicilio
Requisitos para postular y montos del subsidio
Para acceder al Subsidio Eléctrico, se debe cumplir con los siguientes requisitos generales:
- Tener 18 años o más.
- Pertenecer a un hogar dentro del 40% de mayor vulnerabilidad, según el Registro Social de Hogares vigente.
- Ser cliente residencial, ya sea propietario o arrendatario, de una empresa o cooperativa distribuidora de electricidad.
- Estar al día en el pago de la cuenta de la luz, con fecha de corte al 22 de diciembre de 2025.
- En el caso de hogares con personas inscritas en el Registro de Pacientes Electrodependientes, podrán acceder al subsidio independiente del tramo socioeconómico, siempre que cuenten con RSH.
Respecto a los montos, el descuento que entrega el Subsidio Eléctrico se calcula según la cantidad de integrantes del hogar:
- 1 integrante: $30.270
- 2 a 3 integrantes: $39.348
- 4 o más integrantes: $54.486
Estos montos se aplican como descuento en la boleta de electricidad, distribuidos durante el periodo semestral correspondiente al beneficio.
Para otras consultas o resolver dudas, puedes visitar el sitio oficial del Subsidio Eléctrico (clic acá para acceder)
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