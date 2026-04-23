Subsidio Empleo Joven: Estas son las fechas de pago

23 abr. 2026 - 16:00 hrs.

El Subsidio al Empleo Joven (SEJ) es un aporte monetario del Estado destinado a mejorar los ingresos de los jóvenes trabajadores.

La ayuda gubernamental está diseñada para favorecer a trabajadores (sean dependientes o independientes), que tengan cotizaciones al día, que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares (RSH), y que se encuentren entre las edades de 18 y menos de 25 años.

Según el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), a consecuencia de la entrada en vigencia de la Ley del Subsidio Unificado de Empleo (SUE), ya no se reciben nuevas postulaciones al SEJ. Se espera que pronto se revelen los detalles de la nueva iniciativa social.

¿Cuándo se paga el Subsidio Empleo Joven?

Las fechas de pago del Subsidio Empleo Joven suelen ser el último día hábil de cada mes (con la excepción de septiembre y diciembre, meses en los que se adelanta el pago).

Por ejemplo, en abril, se estima que el pago se realice el jueves 30, con la renta correspondiente al mes de enero 2026. Esto debido a que el pago provisional mensual se efectúa con un desfase de tres meses.

También se contempla la modalidad anual y su pago se estipula para el mes de agosto, con base en todas las rentas brutas recibidas el año anterior.

En el caso de optar por los adelantos mensuales, los destinatarios podrían estar sujetos a tener que devolver dinero recibido en exceso, producto del cálculo anual del beneficio.

Estas son las fechas de pago del Subsidio Empleo Joven

El calendario de pagos del Subsidio Empleo Joven para el año 2026, se estableció de la siguiente manera:

Enero: Viernes 30 (Renta Octubre 2025)

Febrero: Viernes 27 (Renta Noviembre 2025)

Marzo: Martes 31 (Renta Diciembre 2025)

Abril: Jueves 30 (Renta Enero 2026)

Mayo: Viernes 29 (Renta Febrero 2026)

Junio: Martes 30 (Renta Marzo 2026)

Julio: Viernes 31 (Renta Abril 2026)

Agosto: Lunes 31 (Renta Mayo 2026)

Septiembre: Miércoles 30 (Renta Junio 2026)

Octubre: Viernes 30 (Renta Julio 2026)

Noviembre: Lunes 30 (Renta Agosto 2026)

Diciembre: Miércoles 30 (Renta Septiembre 2026)

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