Pago del Subsidio Empleo Joven: ¿Quiénes lo reciben?
- Por Meganoticias
Los trabajadores de entre 18 y 24 años recibirán este martes 31 de marzo el Subsidio Empleo Joven, un importante beneficio destinado a incrementar sus ingresos y potenciar la contratación de los sectores más vulnerables del país.
Para que los beneficiarios reciban el pago en sus cuentas bancarias, deben mantener el cumplimiento estricto de los requisitos socioeconómicos y laborales exigidos por la entidad pagadora.
¿Quiénes cobran el Subsidio Empleo Joven de marzo?
El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) indica que el pago se realizará a los beneficiarios habituales y postulantes de noviembre, ya que el primer pago de estos últimos es con cuatro meses de desfase.Ir a la siguiente nota
En esta ocasión, se considerarán las rentas de diciembre de 2025 para entregar el monto respectivo. Además, deben cumplir con lo siguiente:
- Tener entre 18 y 24 años con 11 meses de edad.
- Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 40% más vulnerable de la población.
- Tener un trabajo formal vigente (dependiente) o ser trabajador independiente.
- Acreditar una renta bruta inferior a $7.948.180 durante el año calendario en que perciba el bono, si escoge el pago anual. Si recibe el beneficio vía pagos mensuales, debe acreditar una remuneración bruta inferior a $662.348 mensuales.
- Acreditar renta bruta anual inferior a $7.948.180, tener rentas en el año calendario de la solicitud y estar al día en cotizaciones de AFP y salud. Solo aplica para trabajadores independientes.
- Tener Licencia de Enseñanza Media. Solo aplica si tiene 21 años o más.
- No trabajar en una institución del Estado o empresa con aporte estatal superior al 50%.
- No ser beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).
Monto del Subsidio Empleo Joven
Conforme a las rentas acreditadas, la cantidad que recibe el trabajador será una de las siguientes:
- Si la renta es de hasta $294.377 mensuales: el monto va desde $1 a $44.157 (a mayor renta, el monto aumenta).
- Si la renta es de $294.377 a $367.971 mensuales: el monto es cercano a $44.157.
- Si la renta es de $367.971 hasta $662.348 al mes: el monto va desde $44.157 a $1 (a mayor renta, el monto disminuye).