Pago del Subsidio Empleo Joven: ¿Quiénes lo reciben?

31 mar. 2026 - 12:00 hrs.

Los trabajadores de entre 18 y 24 años recibirán este martes 31 de marzo el Subsidio Empleo Joven, un importante beneficio destinado a incrementar sus ingresos y potenciar la contratación de los sectores más vulnerables del país.

Para que los beneficiarios reciban el pago en sus cuentas bancarias, deben mantener el cumplimiento estricto de los requisitos socioeconómicos y laborales exigidos por la entidad pagadora.

¿Quiénes cobran el Subsidio Empleo Joven de marzo?

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) indica que el pago se realizará a los beneficiarios habituales y postulantes de noviembre, ya que el primer pago de estos últimos es con cuatro meses de desfase.

En esta ocasión, se considerarán las rentas de diciembre de 2025 para entregar el monto respectivo. Además, deben cumplir con lo siguiente:

Tener entre 18 y 24 años con 11 meses de edad.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 40% más vulnerable de la población.

Tener un trabajo formal vigente (dependiente) o ser trabajador independiente.

Acreditar una renta bruta inferior a $7.948.180 durante el año calendario en que perciba el bono, si escoge el pago anual. Si recibe el beneficio vía pagos mensuales, debe acreditar una remuneración bruta inferior a $662.348 mensuales.

Acreditar renta bruta anual inferior a $7.948.180, tener rentas en el año calendario de la solicitud y estar al día en cotizaciones de AFP y salud. Solo aplica para trabajadores independientes.

Tener Licencia de Enseñanza Media. Solo aplica si tiene 21 años o más.

No trabajar en una institución del Estado o empresa con aporte estatal superior al 50%.

No ser beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).

Monto del Subsidio Empleo Joven

Conforme a las rentas acreditadas, la cantidad que recibe el trabajador será una de las siguientes:

Si la renta es de hasta $294.377 mensuales: el monto va desde $1 a $44.157 (a mayor renta, el monto aumenta).

el monto va desde $1 a $44.157 (a mayor renta, el monto aumenta). Si la renta es de $294.377 a $367.971 mensuales: el monto es cercano a $44.157.

el monto es cercano a $44.157. Si la renta es de $367.971 hasta $662.348 al mes: el monto va desde $44.157 a $1 (a mayor renta, el monto disminuye).

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