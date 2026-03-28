Subsidios de vivienda: ¿Cuántas veces puedes postular?

28 mar. 2026 - 10:00 hrs.

Los subsidios de vivienda se han convertido en una alternativa de gran utilidad para las familias que desean acceder a una propiedad, en calidad de arriendo o venta.

Según ChileAtiende, como todo beneficio gubernamental, estos programas tienen sus condiciones. En este caso están estipuladas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU).

¿Cuántas veces se puede postular a los subsidios de vivienda?

En el caso de que el interesado haya hecho una postulación y no obtenga el beneficio, puede volver a realizar el proceso las veces que lo requiera. En el caso del subsidio habitacional para adquirir una vivienda, se debe usar solo para la compra de la primera vivienda.

En cambio, si se le asignó un subsidio para adquisición de vivienda, pero el beneficiario considera que podría optar a otro, debe renunciar al primero y, posteriormente, postular al que se adapte a sus necesidades.

También existe el escenario de que la postulación se haya hecho en conjunto con un cónyuge y no se haya usado por divorcio o anulación del vínculo. En tal situación se puede solicitar la eliminación del beneficio y postular nuevamente a un subsidio habitacional.

Manejo de casos especiales

Si un individuo ha sido beneficiado con subsidio de arriendo, podrá postular después a los distintos beneficios habitacionales del MINVU.

Asimismo, si hay alguien que posee una vivienda con ayuda del Estado y tiene la intención de ampliarla o repararla puede optar al subsidio del MINVU destinado a la reforma de la propiedad.

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