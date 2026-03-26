Serviu revocó subsidio tras no contactar a beneficiario: Corte de Apelaciones ordenó restituirlo por su situación de discapacidad

26 mar. 2026 - 17:11 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Antofagasta ordenó restituir un subsidio habitacional a una persona con discapacidad de Mejillones, esto luego de que el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) le haya quitado el beneficio.

Desde el Serviu señalaron que el motivo por el cual tomaron la decisión se debía a que la persona no vivía en el hogar que indicó en la ficha, y respaldaron el revocamiento tras intentar contactar a la persona en el lugar en tres oportunidades.

El revés judicial para el Serviu

Se realizaron tres visitas para comprobar que el beneficiario vivía allí: en dos de ellas se constató que efectivamente la vivienda estaba habitada, pero no por la persona beneficiada, por lo que la decisión de la institución fue totalmente diferente.

Familiares habrían indicado que no estaba en la vivienda, y en otra oportunidad no salió nadie del hogar. A pesar de tener en cuenta los antecedentes, el Serviu decidió dictar una resolución exenta argumentando que no se cumplía el requisito de que el beneficiario viviera en la vivienda señalada para adquirir el subsidio, pero el caso escaló hasta el Poder Judicial.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de protección presentado, y, al revisar los registros y el contexto del caso, concluyó que la institución no consideró su discapacidad mental en las visitas presenciales a su vivienda.

Se comprobó a través de un control del Hospital de Mejillones al domicilio que el beneficiario contaba con "discapacidad psíquica/mental de 70% (...) con comportamientos antisociales" e incluso en esa oportunidad tampoco salió de su hogar por ese motivo.

Por esto, la corte ordenó dejar sin efecto la resolución exenta dictada por el Serviu y dispuso que se le repusiera el beneficio estatal habitacional a la persona residente de Mejillones.