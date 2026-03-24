Subsidio a la tasa hipotecaria: ¿Cuánto puede costar la vivienda?

24 mar. 2026 - 16:00 hrs.

El subsidio a la tasa hipotecaria es un nuevo beneficio habitacional destinado al apoyo de familias de sectores de ingresos medios que tienen necesidades de vivienda.

Su propósito es el de disminuir el monto del dividendo mensual a través de la reducción de la tasa de interés del crédito hipotecario.

Según el Ministerio de Vivienda y Hábitat, la acción de este subsidio supone el fomento a la reactivación del sector inmobiliario, fundamental para dar respuesta a las necesidades habitacionales de las familias.

¿Cuánto puede costar la vivienda?

Bajo el formato del subsidio a la tasa hipotecaria, la vivienda a adquirir puede costar hasta 4.000 unidades de fomento (UF).

Las rebajas a la tasa de interés contempladas bajo este concepto son de entre un 0.61% y un 1.16%, para la compra de propiedades nuevas. También se reduce al 10% el pie que las familias deben pagar para tener acceso al crédito.

Requisitos para acceder al subsidio a la tasa hipotecaria

Para acceder a este subsidio se estipulan ciertas consideraciones principales como:

Está dirigido a personas naturales.

Contempla compras de viviendas nuevas de hasta 4.000 UF.

Está diseñado para promesas de compraventa a partir del 1 de enero de 2025. No aplica para las celebradas con anterioridad al 31 de diciembre de 2024 ni para repactaciones de créditos hipotecarios.

Hasta el 27 de mayo de 2027 o hasta que se hayan otorgado los 50 mil subsidios disponibles, se podrá optar por este beneficio.

Todo sobre Subsidio habitacional