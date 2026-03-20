Ventas de viviendas caen hasta 40% tras anuncio de eliminación del IVA: Alertan sobre "daño inmediato" a la industria

20 mar. 2026 - 14:31 hrs.

¿Qué pasó?

La propuesta del Gobierno de suspender por un año el IVA a la venta de viviendas nuevas comenzó a generar efectos inmediatos en el mercado inmobiliario. Aunque la medida apunta a reactivar la industria y facilitar el acceso a la vivienda, actores del sector advierten que la sola expectativa de una rebaja de precios está frenando decisiones de compra.

Durante un seminario del Diario Financiero, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó el impacto que podría provocar el anuncio, reconociendo que existe el riesgo de que compradores e inversionistas opten por postergar sus decisiones. En ese contexto, señaló que se evalúan medidas para evitar que la industria “se tranque” mientras se definen los detalles de la iniciativa.

Caída en ventas

El efecto ya se estaría sintiendo. Desde la constructora e inmobiliaria Ingevec estiman que sus ventas han caído entre un 30% y 40% en los últimos días, coincidiendo con el anuncio. En paralelo, distintas empresas reportan un aumento en solicitudes para anular reservas, modificar promesas de compraventa o simplemente aplazar la compra a la espera de mayor claridad.

“Se ha instalado la falsa premisa de que los precios caerán entre 8% y 16%, paralizando las decisiones de compra e inyectando incertidumbre a un sector ya severamente golpeado”, advirtió en una carta a El Mercurio José Tomás Santolaya, gerente general de DEISA, quien además hizo un llamado a aclarar rápidamente el alcance de la medida, ya que se produjo un "daño inmediato" en la industria.

En la misma línea, desde Echeverría Izquierdo señalaron que “haber hecho el anuncio sin la bajada no es bueno para el rubro (...) Hemos visto en el pasado que cuando se anuncian medidas sin detalles, el sector entra en una ralentización en las ventas”, según consignó el Diario Financiero.

Incertidumbre por falta de detalles

Uno de los principales puntos de preocupación es la falta de precisión respecto a cómo operaría la eventual exención del IVA. Aspectos como su duración exacta, los proyectos que abarcaría o si incluiría promesas de compraventa ya firmadas siguen sin definirse.

“Solo estamos atendiendo a clientes que quieren desestimar sus reservas”, afirmó Carlos Bombal, agregando que “hay personas con promesas firmadas que asumen que este proyecto es una realidad (…) consideran que esto también les corresponde a ellos”.

Desde el sector también advierten que esta incertidumbre se traduce en un aumento de consultas y dudas en salas de venta. “La forma en que se comunicó la medida, sin claridad respecto a los plazos de implementación o el segmento al que estará dirigida (…) ha generado una alta incertidumbre”, sostuvo Rodolfo Bambach, según informó Emol, quien además indicó que algunos clientes han decidido postergar sus decisiones.

Dudan que eliminación del IVA baje el precio de las viviendas

Aunque inicialmente se estimó que la suspensión del IVA podría traducirse en una baja de hasta 16% en los precios, varios actores del rubro ponen en duda ese efecto. Según explican, la estructura de costos de los proyectos limita el traspaso directo de este beneficio al valor final de las viviendas.

“En proyectos exitosos, el remanente a pagar al fisco fluctúa apenas entre un 1% y 3%; ese sería el verdadero descuento potencial”, explicó Santolaya, añadiendo que en algunos casos el impuesto podría transformarse en un costo hundido, lo que haría “matemáticamente inviable bajar los precios”.

Por su parte, el académico José Miguel Simian proyectó que las caídas podrían rondar el 5%, aunque dependerá del diseño final de la medida.

Medidas para reactivar el sector

Desde el Ministerio de Hacienda justifican la propuesta en el alto stock de viviendas sin vender, que alcanza las 100 mil unidades, junto con un déficit habitacional cercano a las 500 mil. En ese escenario, sostienen que además de reducir precios, es clave agilizar la venta de las unidades disponibles.

Junto con la eventual eliminación del IVA, el Ejecutivo también anunció la ampliación del beneficio DFL2 a más de tres viviendas, aunque con un tope de 90 m2, y el fortalecimiento del Subsidio al Dividendo.

“Hay que estar consciente del efecto negativo de corto plazo que estos anuncios tienen en la venta, ya que la expectativa de mejoras pospone la decisión de compra”, planteó Slaven Razmilic, quien subrayó la necesidad de reducir la incertidumbre y avanzar con rapidez en la tramitación del proyecto.

Expectativas a la espera de definiciones

Pese a las críticas, el sector coincide en que las medidas van en la dirección de mejorar la asequibilidad de la vivienda. Sin embargo, recalcan que la falta de definiciones está afectando el comportamiento inmediato del mercado.

“Es muy importante que el proyecto considere mecanismos de transición adecuados, de manera de dar certeza a quienes ya han tomado una decisión de compra”, señaló Juan Eduardo Bauzá.

Todo sobre Vivienda