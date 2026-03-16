¿Cuánto podría bajar el precio de las viviendas nuevas?: Así funciona la propuesta de Kast para eliminar el IVA

16 mar. 2026 - 17:07 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast anunció el fin de semana el proyecto de ley de "Reconstrucción Nacional", plan que contempla 40 medidas para afrontar los daños ocasionados por los incendios forestales de enero en Ñuble y Biobío, además de propuestas para reactivar la economía del país.

Una de las ideas más llamativas es la que busca eliminar, de manera transitoria, el IVA en la venta de viviendas nuevas por un plazo de 1 año.

¿En qué consiste la medida para eliminar el IVA en la venta de viviendas?

Desde el nuevo Gobierno explicaron que actualmente hay 100 mil viviendas nuevas que no encuentran comprador, lo que convive con un déficit habitacional de 500 mil unidades.

Por ello, la medida busca eliminar por completo el IVA para viviendas nuevas durante 12 meses, lo que permitiría reducir el precio de las propiedades y reimpulsar el rubro inmobiliario.

"La idea es reducir el stock de viviendas para que el sector pueda volver a invertir y recuperar los 200 mil empleos perdidos en la construcción", afirmó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

¿Cuánto podrían bajar las viviendas nuevas?

El secretario de Estado explicó que "las viviendas no se vendían porque estábamos llenos de regulaciones", por lo que la propuesta de nueva ley "remueve y aligera muchas de esas restricciones que nosotros estimamos van a permitir que las viviendas del futuro cuesten menos, entre un 10% a 15% menos".

En la misma línea, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, valoró la medida y recordó que desde que se impuso IVA a las viviendas en 2014, los precios aumentaron aproximadamente un 12%.

Esta y otras propuestas en materia económica, como la baja de impuestos corporativos y la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda, serán ingresadas al Congreso dentro de los próximos días.

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