Compensación por Expectativa de Vida para mujeres: ¿Cuánto recibes a los 60 años?

01 may. 2026 - 07:00 hrs.

Este año el sistema previsional implementó la Compensación por Expectativa de Vida, un beneficio automático del Seguro Social que busca corregir la brecha de género al mejorar la pensión que reciben las mujeres.

La medida nace porque a las adultas mayores se les calculan más años de vida al jubilarse, lo que disminuye sus fondos. Por ello, se les entrega un aporte extra para equiparar sus ingresos con los de un hombre en las mismas condiciones.

¿Cuánto paga la Compensación por Expectativa de Vida a los 60 años?

De acuerdo a ChileAtiende, si una mujer se jubila a los 60 años, le corresponde un 5% de la compensación. Este porcentaje va subiendo gradualmente según la edad de retiro:

65 años: cubre el 100% de la diferencia entre su pensión y la de un hombre con la misma edad, saldo de ahorro y grupo familiar.

cubre el 100% de la diferencia entre su pensión y la de un hombre con la misma edad, saldo de ahorro y grupo familiar. 64 años: cubre el 75% de la brecha.

cubre el 75% de la brecha. 63 años: 50% de la brecha.

50% de la brecha. 62 años: cubre el 25% de diferencia.

cubre el 25% de diferencia. 61 años: financia el 15% de la brecha.

Cabe mencionar que el Estado garantiza un tope mínimo de 0,25 UF, por más baja que sea la cobertura que pueda indicar la tabla.

¿Qué mujeres pueden recibir la Compensación por Expectativa de Vida?

Para acceder a este aporte económico, financiado a través del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), las mujeres deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener 65 años de edad o más. Puede jubilarse a los 60 años, pero el beneficio se comienza a entregar a partir de dicha edad.

Recibir una pensión de vejez o invalidez como titular de una AFP o compañía de seguros, basada en las cotizaciones obligatorias (propias y del empleador).

No tener cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.

Estar afiliada y tener una cotización en el Seguro Social destinado al Fondo Autónomo de Protección Previsional, antes de cumplir 50 años. No aplica para ya pensionadas o afiliadas al sistema previsional actual antes del 1 de agosto de 2025.

¿Cómo saber si recibo la Compensación por Expectativa de Vida?

Las interesadas en obtener esta información pueden ingresar al portal de consulta (pulsa aquí), indicando su RUT y fecha de nacimiento.

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