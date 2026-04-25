Compensación por Expectativa de Vida para mujeres: Este grupo recibe el monto máximo 

25 abr. 2026 - 15:00 hrs.

Desde enero de este año se comenzó a pagar la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida para las mujeres, un beneficio creado con la Reforma de Pensiones que, de forma automática, entrega un aporte extra a la jubilación mensual de las pensionadas mayores de 65 años.

La finalidad de este beneficio es igualar el monto que hubiera recibido una mujer si al pensionarse, fueran hombres con la misma edad, saldo de ahorro y grupo familiar, es decir, que se hubieran jubilado bajo las mismas condiciones.

Según se explica en ChileAtiende, cuando una persona jubila, sus ahorros se dividen según lo que vivirá en promedio y, como las mujeres tienen una expectativa de vida mayor, sus pensiones terminan siendo más bajas.

¿Quiénes reciben el monto máximo del beneficio?

La compensación mínima a recibir es de 0,25 UF mensuales (casi $10.007), siendo solo quienes se jubilen a los 65 años las que reciben el 100% del beneficio.

Para toda mujer que se pensione antes de esa edad, la compensación se recibe según un porcentaje decreciente:

64 años: 75% del beneficio .

. 63 años: 50% del beneficio .

. 62 años: 25% del beneficio .

. 61 años: 15% del beneficio .

. 60 años: 5% del beneficio.

¿Quiénes reciben el beneficio?

El beneficio está dirigido a todas las mujeres de 65 años y más que reciban una pensión de vejez o invalidez basada en sus cotizaciones obligatorias, propias y del empleador, siempre que no estén cubiertas por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

Además, deberán estar afiliadas al Seguro Social —creado por la reforma— y tener al menos una cotización en el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) antes de cumplir 50 años.

Sin embargo, esto no aplicará para las pensionadas o afiliadas al Decreto N° 3.500 (AFP) con anterioridad al 1 de agosto de 2025, que serán beneficiadas con posterioridad.

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