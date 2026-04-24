¿Cuánto gana un gendarme?: Conoce el sueldo de los funcionarios según su grado

24 abr. 2026 - 15:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Escuela de Gendarmería ha iniciado un nuevo proceso de selección para integrar a 200 alumnos, quienes recibirán una formación especializada de un año académico, distribuida en dos semestres.

Durante este periodo, los estudiantes cursarán materias fundamentales como defensa personal, manejo de armamento, procedimientos penitenciarios y legislación específica.

Además, el plan de estudios incluye áreas orientadas al desarrollo humano, tales como psicología y habilidades comunicativas, con el fin de preparar a los futuros funcionarios para los desafíos de la seguridad pública y la reinserción social.

Uno de los mayores atractivos de esta convocatoria es que la formación es completamente gratuita para los seleccionados. La institución además proporciona uniformes y herramientas tecnológicas necesarias para el aprendizaje. Sumado a esto, los alumnos reciben un estipendio mensual destinado a cubrir sus gastos personales, lo que facilita su dedicación exclusiva al régimen de estudio.

Sueldo de los gendarmes según su grado

El campo laboral tras el egreso garantiza una empleabilidad total en un corto plazo. Los nuevos funcionarios comienzan su trayectoria como gendarmes y pueden ascender gradualmente hasta alcanzar el grado de suboficial mayor tras cumplir cerca de 30 años de servicio.

Durante sus primeros años, el trabajo se concentra en diversos recintos penitenciarios a lo largo del territorio nacional, realizando labores de custodia perimetral, atención a visitas y procedimientos de seguridad en hospitales externos o comisiones especiales.

Con el tiempo, el personal asciende a la denominada guardia interna, donde el rol se vuelve más estratégico al tener un trato directo con la población penal.

A medida que el funcionario asciende, ve una progresión salarial que comienza con el grado de gendarme, quien percibe $1.169.235, y escala progresivamente a través de grados como gendarme segundo ($1.237.417), cabo ($1.510.648) y sargento segundo ($1.831.001).

Luego se alcanza el grado máximo de Suboficial Mayor con una renta de $2.507.753. Cabe destacar que estos montos no incluyen descuentos legales y pueden aumentar de acuerdo a la zona de designación, ya que se contempla una asignación especial para quienes desempeñan sus funciones en los extremos del país.

Gendarmería de Chile

Requisitos para postular a la Escuela de Gendarmería

En esta ocasión, la convocatoria está dirigida exclusivamente a varones. Para participar en este llamado, los postulantes deben ser de nacionalidad chilena, tener un estado civil soltero y una edad comprendida entre los 18 y 25 años.

Asimismo, es requisito indispensable contar con la situación militar al día, haber aprobado al menos el segundo año de enseñanza media y poseer antecedentes personales intachables.

En cuanto a la apariencia física, la normativa permite la postulación de personas con tatuajes, siempre y cuando estos no resulten visibles al utilizar el uniforme institucional o la vestimenta deportiva oficial.

Para formalizar la inscripción y cargar la documentación solicitada, los candidatos deben contar con su Clave Única y realizar el trámite a través de los canales digitales oficiales antes del cierre del proceso, el próximo 5 de mayo.

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