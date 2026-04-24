24 abr. 2026 - 16:00 hrs.

En las relaciones laborales se contemplan distintos permisos que responden a las necesidades del trabajador y al compromiso con el empleador.

La Dirección del Trabajo establece en su Centro de Consultas cuáles son las licencias o concesiones habituales y bajo qué condiciones podría ausentarse de su recinto un trabajador.

Esta regulación específicamente tiene su marco legal en el artículo 5 del Código del Trabajo.

¿Se puede pedir legalmente un permiso sin goce de sueldo?

Si bien el Código del Trabajo no considera el derecho a solicitar permisos sin goce de remuneraciones, nada impide que exista un acuerdo entre trabajador y empleador, siempre que se fijen en dicho pacto las condiciones del trato, como duración, oportunidad y otros.

En el caso de que el permiso sea convenido sin goce de remuneraciones, el trabajador no estará obligado a prestar servicios durante el periodo pactado y el empleador por su parte, no estará obligado a pagar por él.

Cabe mencionar que, el periodo de permiso sin goce, no tendría que afectar el cómputo de la vigencia del contrato. En consecuencia, este tiempo sería considerado para la indemnización legal por años de servicio y para el otorgamiento de feriado anual, en vacaciones.

Permisos remunerados

Hay ciertos permisos que se contemplan en la legislación laboral que, debido a su naturaleza y a sus condiciones, suelen ser remunerados.

Por ejemplo, el permiso con goce de remuneraciones que debe recuperarse. Este consiste en que el trabajador descanse un día hábil en que de acuerdo a su contrato, le correspondería trabajar. En ese caso, debe haber un acuerdo previo escrito con el empleador.

Esta situación es viable bajo dos escenarios. El primero, si el día hábil está ubicado entre dos días feriados y, el segundo, si el día hábil está ubicado entre un día feriado y un día sábado o domingo.

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