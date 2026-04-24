"Ustedes a mí no me conocen, ¿Por qué van a engañar a la gente?": El enojo de Raquel Argandoña ante libro biográfico

24 abr. 2026 - 16:53 hrs.

¿Qué pasó?

Durante una reciente emisión del programa televisivo "Tal Cual" de TV+, la animadora Raquel Argandoña manifestó su profundo malestar tras enterarse de la creación de un libro que relata su historia de vida.

La situación se originó en las dependencias de un canal de televisión, específicamente después de que la comunicadora finalizara sus labores como jurado en el espacio de competencia.

Según contó, las periodistas Paulina Latrach y Fanny Mazuela se acercaron a su camarín para contarle sobre el trabajo biográfico que están desarrollando, pero la reacción de Argandoña no fue la esperada y rechazó la propuesta de forma tajante e inmediata.

Descargo de Raquel Argandoña

La reacción de la "Quintrala" fue de total desaprobación y cuestionó la capacidad de las autoras para escribir sobre su trayectoria personal, argumentando que ellas solo se han desempeñado en el ámbito de la farándula, por lo que desconocen aspectos fundamentales y privados de su origen y vivencias.

"Perdón… ¿¡Qué!?, ¿ustedes qué saben de mi vida? ¿Qué van a escribir de mí, si lo único que hacen es hablar de farándula, pero no saben dónde nací? Son periodistas de farándula, no tienen por qué escribir mis memorias", expuso la Quintrala.

Raquel Argandoña, programa Tal Cual. TV+

Para la presentadora, el hecho de que se intente publicar una biografía sin contar con su consentimiento previo resulta inaceptable y lo calificó como una falta de criterio. Ante la respuesta de las periodistas, que aseguraron que el proyecto es desde "la buena onda", Raquel insistió en que le parece fuera de lugar.

"Es que me da lo mismo si es bueno o malo, ustedes a mí no me conocen, ¿por qué van a engañar a la gente?", preguntó para después agregar: "Escríbanla, pero yo le voy a decir a la gente que no compren el libro porque todo es mentira".

La Quintrala también reveló que ha recibido múltiples ofertas económicas en el pasado para plasmar sus memorias en papel, pero que hasta el momento no ha sentido el interés de concretarlas.

Finalmente, relató que Latrach y Mazuela afirmaron que, pese al rechazo de Raquel, continuarán con el proyecto y reafirmó su postura.

"Si yo quisiera hablar de mi vida, busco a alguien, pero ¿por qué dos personas que no tienen nada que ver conmigo? Va a ser una biografía no autorizada, inventen lo que quieran porque ustedes no me conocen nada", concluyó, reiterando que no otorgará ningún tipo de autorización para este contenido.

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