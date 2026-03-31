"Me imitas muy bien": Raquel Argandoña envía mensaje de aliento a la transformista Janin Day tras sufrir un ACV

31 mar. 2026 - 11:42 hrs.

La conocida transformista Janin Day dio a conocer que atraviesa una compleja situación de salud. Janin conmocionó a su comunidad de seguidores al informar que sufrió un accidente cerebro vascular (ACV).

Usuarios de redes sociales, personas de su círculo cercano y algunos rostros de la televisión chilena enviaron mensajes de aliento a la artista. Una de esas fue la reconocida actriz y panelista, Raquel Argandoña.

Eduardo Mauricio Figueroa Briones, más conocido como Janin Day ganó popularidad con la conducción del programa Amigas y Rivales emitido en 2001. Sus videos se han viralizado en redes sociales y muchos la conocen por los shows de comedia donde cuenta historias de su vida e imita a figuras del espectáculo como la reconocida conductora.

El mensaje de Raquel Argandoña a Janin Day

"Janin, ¿Cómo estás? Te habla Raquel Argandoña, hoy día en Tal Cual hablamos de ti. Te quiero mandar mucha fuerza. Estoy muy orgullosa porque me imitas muy bien. Ánimo porque las Raqueles siempre salimos adelante. Un besito", expresó la actriz en un video difundido a través de Instagram por la cuenta "Canal Farandula Gay".

Diferentes usuarios de la plataforma y seguidores de Janin Day agradecieron el gesto a través de los comentarios. "Lindo gesto de la Raquel a nuestra Janin", "No esperaba menos de Raquel", "Hermoso, eso habla muy bien de Raquel Argandoña", fueron algunas de las reacciones.

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