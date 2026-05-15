Muere actriz Ksenia Dobromilova a los 34 años: Fue atropellada por motocicleta durante rodaje en Moscú

15 may. 2026 - 23:05 hrs.

La actriz y fotógrafa Ksenia Dobromilova, de 34 años, murió luego de ser atropellada por una motocicleta mientras participaba en un rodaje en la vía pública en Rusia, en un hecho ocurrido frente a su hija.

Dobromilova nació el 22 de diciembre de 1991 y se formó como actriz de teatro musical en la Escuela Superior de Teatro L.A. Filatov de Moscú. Más tarde estudió locución en el Instituto de Radiodifusión y Televisión de Ostankino.

Falleció producto de la gravedad de sus lesiones

Según lo informado por The Sun, el accidente se registró en la calle Bolshaya Dorogomilovskaya, en Moscú, donde el conductor de la motocicleta perdió el control del vehículo tras realizar una acrobacia tipo "caballito", impactando directamente contra la artista.

Pese a que el propio motorista y parte del equipo de grabación acudieron rápidamente a auxiliarla, la mujer no logró sobrevivir. Fue atendida en el lugar por personal médico y trasladada en ambulancia, falleciendo el 5 de mayo durante el trayecto al hospital.

Tras el hecho, el conductor fue detenido y permanece bajo arresto domiciliario. Podría enfrentar una pena de hasta cinco años de cárcel por homicidio por negligencia, además de otras infracciones de tránsito.

En su declaración, el acusado aseguró que conocía a la víctima y calificó lo ocurrido como un accidente. Él resultó con lesiones leves —un esguince de tobillo y contusiones en hombros y brazos— y se negó a recibir atención médica.

Una referente en el arte ruso

Ksenia Dobromilova desarrolló su carrera en escenarios como el Teatro Luna —hoy Teatro en Malaya Ordynka— y el Teatro Musical de Moscú. También participó en el videoclip de la canción “Wax Girl” y buscó iniciar un proyecto como solista.

Posteriormente, incursionó en la fotografía, primero retratando a modelos y luego especializándose en imágenes de motociclistas realizando acrobacias, incluso posicionándose en carreteras para capturar estas escenas.

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