Temblor se registra en la zona norte: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

15 may. 2026 - 22:22 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este viernes 15 de mayo, a las 21:59 horas, un temblor de magnitud 4.7 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del sismo se ubicó a 75 km al suroeste de Ollagüe, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 126 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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