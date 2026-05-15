Dos países europeos podrían reunificarse tras más de 80 años separados

15 may. 2026 - 21:52 hrs.

¿Qué pasó?

Por primera vez en la historia reciente, dos países europeos cuentan simultáneamente con líderes que ven con buenos ojos una eventual reunificación, un escenario que hasta hace algunos años parecía improbable y que hoy comienza a instalarse con fuerza en el debate político internacional.

Se trata de Moldavia y Rumania, cuyos actuales presidentes —Maia Sandu y Nicusor Dan— han expresado públicamente su disposición a avanzar hacia una eventual unión entre ambos Estados, según reportó DW.

Presidentes apoyan la reunificación

La presidenta moldava, Maia Sandu, ha defendido en distintas entrevistas internacionales la idea de una reunificación con Rumania.

Por su parte, el presidente rumano, Nicusor Dan, afirmó recientemente que "Rumania está preparada para ello", marcando un giro político inédito en la relación entre ambos países.

Según detalló el medio alemán, ambos líderes mantienen una estrecha relación política y personal, marcada por sus posturas anticorrupción y su cercanía con la Unión Europea.

Historia, idioma y ciudadanía compartida

Moldavia y Rumania comparten idioma, historia y fuertes vínculos culturales. De hecho, el idioma oficial en ambos territorios es el rumano.

Además, gran parte del actual territorio moldavo perteneció a Rumania hasta 1940, cuando fue anexado por la Unión Soviética de Iósif Stalin durante la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, más de un tercio de la población moldava también posee ciudadanía rumana, incluida la propia presidenta.

El debate ha tomado fuerza especialmente tras la guerra entre Rusia y Ucrania, contexto que ha modificado la percepción pública en Moldavia respecto a una eventual reunificación.

Apoyo crece, pero existen obstáculos

Según una encuesta citada por DW, un 42% de los moldavos estaría a favor de unirse con Rumania, mientras que en territorio rumano el respaldo alcanzaría cerca del 72%.

Sin embargo, el proceso enfrenta importantes dificultades constitucionales y geopolíticas. Entre ellas, la obligación de neutralidad militar que mantiene Moldavia y la situación de Transnistria, región separatista apoyada por Rusia.

La Alta Representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, señaló recientemente que cualquier decisión sobre una eventual reunificación "solo pueden tomarla Moldavia y Rumania".

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¿Qué pasó?

Por primera vez en la historia reciente, dos países europeos cuentan simultáneamente con líderes que ven con buenos ojos una eventual reunificación, un escenario que hasta hace algunos años parecía improbable y que hoy comienza a instalarse con fuerza en el debate político internacional.

Se trata de Moldavia y Rumania, cuyos actuales presidentes —Maia Sandu y Nicusor Dan— han expresado públicamente su disposición a avanzar hacia una eventual unión entre ambos Estados, según reportó Deutsche Welle (DW).

Presidentes apoyan la reunificación

La presidenta moldava, Maia Sandu, ha defendido en distintas entrevistas internacionales la idea de una reunificación con Rumania. De acuerdo con DW, la mandataria sostuvo tanto ante la BBC como frente al diario francés Le Monde que apoya esa posibilidad.

Por su parte, el presidente rumano, Nicusor Dan, afirmó recientemente que "Rumania está preparada para ello", marcando un giro político inédito en la relación entre ambos países.

Según detalló el medio alemán, ambos líderes mantienen una estrecha relación política y personal, marcada por sus posturas anticorrupción y su cercanía con la Unión Europea.

Historia, idioma y ciudadanía compartida

Moldavia y Rumania comparten idioma, historia y fuertes vínculos culturales. De hecho, el idioma oficial en ambos territorios es el rumano y actualmente más de un tercio de la población moldava también posee ciudadanía rumana.

Además, Rumania se ha transformado en el principal socio comercial de Moldavia y ha colaborado activamente para reducir su dependencia energética de Rusia.

El debate ha tomado fuerza especialmente tras la guerra entre Rusia y Ucrania, contexto que —según DW— ha modificado la percepción pública en Moldavia respecto a una eventual reunificación.

Apoyo crece, pero existen obstáculos

Según una encuesta citada por DW y BioBioChile, un 42% de los moldavos estaría a favor de unirse con Rumania, mientras que en territorio rumano el respaldo alcanzaría cerca del 72%.

Sin embargo, el proceso enfrenta importantes dificultades constitucionales y geopolíticas. Entre ellas, la obligación de neutralidad militar que mantiene Moldavia y la situación de Transnistria, región separatista apoyada por Rusia.

La Alta Representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, señaló recientemente que cualquier decisión sobre una eventual reunificación "solo pueden tomarla Moldavia y Rumania".