Muere a los 90 años Óscar Podlech, exfiscal militar condenado por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura

15 may. 2026 - 20:18 hrs.

¿Qué pasó?

El exfiscal militar Óscar Alfonso Podlech Michaud murió durante la jornada de este viernes a los 90 años, mientras cumplía condenas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

La información fue confirmada por su abogado defensor, Maximiliano Murath, quien detalló el delicado estado de salud que enfrentaba en sus últimos días.

¿Qué dijo Murath?

“Como defensa lamentamos mucho el fallecimiento y partida de don Óscar Podlech Michaud”, expresó el jurista, quien precisó que el exfiscal militar permanecía hospitalizado y atravesaba una condición médica compleja.

“Estaba gravemente enfermo en esta etapa terminal, hospitalizado en la UTI con una neumonía y una infección urinaria”, agregó.

De acuerdo con Murath, Podlech también padecía otras enfermedades de base que mantenían su salud en una situación delicada. “Además tenía Parkinson, enfermedad coronaria y secuelas de un accidente cerebrovascular. Además tenía una sonda Foley, en fin, y una serie de otras enfermedades que hacían su salud muy frágil y precaria”, sostuvo.

Buscaban que cumpliera condena en su casa

El abogado aseguró además que se habían realizado gestiones judiciales para que el exfiscal militar pudiera cumplir condena fuera del recinto penitenciario debido a su condición médica. “La ministra Paola Plaza rechazó la solicitud de cumplimiento domiciliario para que Podlech pudiera morir en su casa. Lo confirmó el ministro Jaime Balmaceda en su momento en la Corte de Apelaciones con otros ministros”, afirmó.

Murath también indicó que el pasado 5 de mayo presentó una solicitud de indulto ante el Gobierno. “Lo presenté yo como abogado patrocinante por intermedio de su hijo, quien fue el que firmó el indulto”, señaló.

Sobre la tramitación de la petición, cuestionó que no se resolviera antes del fallecimiento. “No solo no lo resolvió, no lo apuró, no lo agilizó, no le dio el trámite de urgencia que esta situación requería”, manifestó, agregando que, a su juicio, el Ministerio de Justicia actuó “con desidia, con despreocupación, con desinterés, de manera inhumana”.

Las condenas que cumplía Óscar Podlech

En noviembre del año pasado, la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó una nueva condena de 15 años de presidio contra Óscar Podlech. En esa causa también fueron condenados tres oficiales del Ejército por detención ilegal y secuestro con grave daño de ocho personas.

Se trató de la segunda condena confirmada contra el exfiscal militar, quien cumplía sentencias en el penal Colina 1 de la Región Metropolitana.

Los hechos por los que fue condenado ocurrieron entre octubre y noviembre de 1973. Las víctimas fueron ejecutadas en el Regimiento Tucapel de Temuco y posteriormente sus cuerpos fueron lanzados al río Allipén, donde algunos fueron encontrados por pescadores y habitantes del sector.

Según el fallo, Podlech debía conocer los hechos debido a que desde el 11 de septiembre de 1973 se desempeñó como abogado asesor y fiscal militar ad hoc del Regimiento Tucapel de Temuco, cargo desde el cual interrogaba a detenidos y definía su destino.

La resolución judicial consignó: “Eran tales las facultades que tenía este abogado que los propios dichos de Aquiles Alfonso Poblete Müller manifestó que: ‘el gran responsable de todo esto y quien decidía el destino de los detenidos era el abogado Alfonso Podlech, quien estaba a cargo de la Fiscalía Militar’”.

Su detención en España y extradición a Italia

Previamente, en octubre de 2024, la Corte Suprema ratificó otra condena de 15 años y un día de presidio contra Podlech por los homicidios calificados de Pedro Ríos Castillo y Guido Troncoso Pérez, cometidos en septiembre de 1973 en Temuco.

Años antes, en julio de 2008, el exfiscal militar fue detenido en el aeropuerto Barajas de Madrid y posteriormente extraditado a Italia, donde permaneció 970 días imputado por la desaparición del ciudadano ítalo-chileno Omar Venturelli. En marzo de 2011, un tribunal de Roma le otorgó libertad vigilada debido a su avanzada edad.