"La recordaremos con cariño": Conmoción por muerte de reina de belleza de 17 años tras ser atropellada en Constitución

15 may. 2026 - 18:19 hrs.

¿Qué pasó?

Impacto y tristeza ha generado en la localidad de Putú, en la comuna de Constitución, región del Maule, la muerte de Damaris Pascal Acevedo Márquez, joven de 17 años que falleció tras ser atropellada durante la tarde de este miércoles 14 de mayo en el sector de Talpén.

La adolescente cursaba cuarto medio en la especialidad de Mecánica Automotriz del Liceo Bicentenario de Excelencia Técnico Profesional de Putú y era ampliamente conocida tanto en la comunidad educativa como en Carrizal, localidad donde el último verano fue elegida virreina de una festividad estival.

Investigación sigue en desarrollo

Hasta ahora, las circunstancias en que ocurrió el atropello continúan siendo investigadas por las autoridades. El accidente se registró en el sector de Talpén y, de momento, aún existen diligencias pendientes para esclarecer cómo ocurrió el hecho.

El fiscal jefe de la Fiscalía Local de Constitución, Alberto Gallegos Morales, explicó que actualmente se encuentran a la espera de peritajes claves para avanzar en la investigación. Entre ellos, el informe de la SIAT, el que permitirá determinar la eventual responsabilidad del conductor involucrado.

El mensaje de despedida del Servicio Local de Educación

Durante la mañana de este jueves, el Servicio Local de Educación Pública Maule Costa despidió públicamente a la estudiante a través de sus redes sociales, donde expresaron sus condolencias a la familia y a la comunidad educativa del liceo putugano.

“Con profundo pesar, como Servicio Local de Educación Pública Maule Costa, lamentamos el sensible fallecimiento de Damaris Pascal Acevedo Márquez, estudiante de cuarto medio de la especialidad de Mecánica Automotriz del Liceo Bicentenario de Excelencia Técnico Profesional de Putú”, señalaron desde el organismo.

En la publicación también destacaron el recuerdo que dejó entre quienes compartieron con ella. “Su partida repentina deja una huella imborrable en su comunidad educativa, en sus compañeras y compañeros, docentes y en todos quienes tuvieron la oportunidad de conocerla. La recordaremos con cariño, valorando su esfuerzo, su dedicación y el camino que comenzaba a construir con sueños y convicciones”, expresaron.

Finalmente, añadieron: “En este difícil momento, extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y a toda la comunidad del Liceo de Putú. Nos unimos en el dolor y acompañamos con respeto y afecto a quienes hoy sienten su partida”.