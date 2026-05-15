Presidenta del Senado pide "más prudencia" tras dichos de Kast sobre paralización de obras por motivos ambientales y arqueológicos

15 may. 2026 - 18:28 hrs.

¿Qué pasó?

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, tomó distancia este viernes de las declaraciones del Presidente José Antonio Kast sobre las paralizaciones de proyectos por motivos ambientales y arqueológicos, llamando al Mandatario a actuar con "más prudencia" frente a un debate que calificó como delicado.

En conversación con Radio Infinita, la senadora de Renovación Nacional abordó las críticas realizadas por Kast a los retrasos que enfrentan distintas obras de inversión debido a exigencias medioambientales, protección de fauna y hallazgos arqueológicos.

Recientemente, el Presidente ironizó con casos relacionados con chinchillas, corredores ecológicos para arañas y restos arqueológicos encontrados en faenas de inversión e infraestructura: "Apareció una colonia de chinchillas en la mitad de donde pasaba la línea de transmisión. Yo les aseguro que podríamos haber convertido un resort para las chinchillas y nos habría salido más económico", dijo Kast.

"Más prudencia"

Sin confrontar directamente a Kast, Núñez marcó diferencias respecto al tono utilizado por el Ejecutivo y defendió la necesidad de compatibilizar el desarrollo económico con la protección ambiental.

"Yo creo que aquí uno perfectamente puede avanzar de la mano con el crecimiento, con la construcción, con el desarrollo y con el respeto al medioambiente", afirmó.

La parlamentaria además vinculó la discusión con la protección del patrimonio histórico y la salud de las personas. "Yo hablo como senadora de Antofagasta: de la salud de las personas y obviamente también, por qué no decirlo, de nuestro pasado", señaló.

"Mas prudencia"

De todas maneras, reconoció que existen casos donde los procesos generan cuestionamientos por la demora en las evaluaciones. "Cuando uno ve que hay una cuestión detenida y nos demoramos meses y meses en resolverla, evidente que ahí uno al menos se lo cuestiona", sostuvo.

Sin embargo, advirtió que hay situaciones donde detener las obras sí resulta necesario. "Si uno se encuentra con osamentas, obviamente que la situación tiene que detenerse para ver quiénes son, de dónde provienen y un largo etcétera", indicó.

Finalmente, hizo un llamado a abordar este tipo de temas con mayor cautela institucional. "Creo que en estos temas tan delicados, más prudencia, más equilibrio, más templanza y, por supuesto, más responsabilidad también de los organismos del Estado", concluyó.