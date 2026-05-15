Nuevo beneficio social propone devolver el IVA de alimentos y medicamentos: Estos serían los hogares beneficiados

15 may. 2026 - 18:48 hrs.

¿Qué pasó?

Senadores del Partido Socialista presentaron este viernes una reforma constitucional que busca crear un mecanismo de devolución del IVA pagado en alimentos, medicamentos y otros productos esenciales para familias vulnerables.

La iniciativa fue impulsada por los senadores Gastón Saavedra, Fidel Espinoza, Paulina Vodanovic, Juan Luis Castro y Alfonso de Urresti y busca aliviar el costo de la vida en los sectores de menores ingresos.

¿Quiénes recibirían el beneficio?

La propuesta apunta a beneficiar a hogares pertenecientes al primer, segundo, tercer y cuarto quintil de ingresos.

Esto significa que estaría dirigido para el 80% de menores ingresos en el país, probablemente en función del Registro Social de Hogares.

"Justicia tributaria"

Según recogió BioBioChile, el presidente de la Comisión de Economía del Senado, Gastón Saavedra, vinculó la propuesta con el debate tributario impulsado por el Gobierno: "Frente a una reforma tributaria que busca rebajarle en 4 puntos los tributos a los más ricos del país, queremos proteger a las clases sociales más bajas", sostuvo.

Por su parte, la senadora Paulina Vodanovic cuestionó que bienes esenciales continúen pagando IVA. "No es razonable que en Chile una familia pague el 19 por ciento del IVA por los alimentos básicos, medicamentos o productos esenciales, mientras otros sectores siguen teniendo beneficios tributarios”, afirmó.

Por último, el senador Alfonso de Urresti agregó que actualmente las familias "terminan pagando impuestos hasta por el pan, la leche o los medicamentos que necesitan para vivir".

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