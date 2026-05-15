Recortes del Gobierno de Kast superan los US$1.400 millones: Salud encabeza ajustes y Cultura registra la mayor baja porcentual

15 may. 2026 - 18:53 hrs.

¿Qué pasó?

El ajuste presupuestario impulsado por el Ministerio de Hacienda, encabezado por Jorge Quiroz, ya comenzó a reflejarse en cifras concretas. La instrucción inicial apuntaba a reducir en un 3% el gasto de los ministerios, pero el resultado final terminó variando entre carteras luego de negociaciones internas, reclamos y excepciones.

Según consignó The Clinic, tras revisar los decretos de 17 ministerios que fueron tomados de razón por Contraloría, el total de los recortes alcanza los $1,28 billones, equivalentes a US$1.434 millones. De esta manera, el Gobierno de José Antonio Kast comenzó a materializar una de las medidas que ha defendido como parte de su estrategia de ajuste frente al estado de las finanzas fiscales.

Salud concentra el mayor recorte del Gobierno

El Ministerio de Salud será la cartera más afectada en términos monetarios. El ajuste alcanza los $413 mil millones, equivalentes al 2,5% de su presupuesto anual, convirtiéndose en la rebaja más alta aplicada entre todos los ministerios.

Detrás aparece el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con una disminución de $200 mil millones. De acuerdo con el citado medio, el recorte estará concentrado en los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu), particularmente en préstamos vinculados a subsidios habitacionales.

En tercer lugar se ubica el Ministerio de Educación, cuya reducción asciende a $197,7 mil millones y se focaliza principalmente en Educación Superior. Más atrás figura el Ministerio del Trabajo, con un ajuste de $141 mil millones. Aunque el monto es elevado, representa un 0,84% de su presupuesto y gran parte correspondería al cierre del Sence.

Otros ministerios

El Ministerio de Obras Públicas también figura entre las carteras con mayores disminuciones, con $131 mil millones menos. A ello se suma Transportes, cuyo presupuesto se reducirá en $56 mil millones.

Más abajo aparece el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con un ajuste de $51 mil millones. Sin embargo, pese a no liderar en monto total, sí registra la reducción porcentual más alta: un 9,8% de su presupuesto anual, más de tres veces por sobre el 3% inicialmente instruido por Hacienda.

El listado continúa con Desarrollo Social, que enfrentará un recorte de $32 mil millones, seguido por Agricultura, con $30 mil millones menos. En Economía, la rebaja alcanzará los $7,7 mil millones, equivalentes al 0,48% de su presupuesto.

Los ministerios con menores ajustes y la excepción de Seguridad

En Energía y Deporte, la disminución presupuestaria llega a $5,7 mil millones. En el caso de Energía, el ajuste incluso superó el porcentaje solicitado originalmente por Hacienda, alcanzando un 3,5%.

En tanto, Mujer, Medio Ambiente, Segegob, Segpres, Cancillería y Minería registran recortes inferiores a $3 mil millones. En Relaciones Exteriores, además, la reducción fue menor al objetivo inicial y se ubicó en torno al 1,5%.

La única cartera que quedó fuera de los ajustes fue el Ministerio de Seguridad, luego de cuestionamientos respecto de la reducción anunciada y la eventual contradicción con los compromisos planteados durante la campaña presidencial.

Presidencia también resultó alcanzada por la medida, aunque en menor escala. El ajuste llega a $706 millones, recursos que, según el citado medio, estaban destinados a actividades presidenciales y personal del organismo.

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