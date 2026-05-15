¿Ya recibiste tu pago?: Tesorería realiza segunda devolución de impuestos a más de 1 millón de personas

15 may. 2026 - 17:21 hrs.

¿Qué pasó?

La Tesorería General de la República realizó la segunda devolución de excedentes del impuesto a la renta a más de un millón de contribuyentes que efectuaron su declaración de renta entre el 9 y el 23 de abril de 2026.

En total, se devolvieron $494.905 millones, de acuerdo con el calendario establecido por la entidad. El primer pago se efectuó el 29 de abril, mientras que la segunda devolución corresponde a este viernes 15 de mayo.

¿Queda otro período de pago?

Quienes realizaron el trámite entre el 24 de abril y el 8 de mayo recibirán su devolución el próximo 27 de mayo.

Retenciones y compensaciones

Durante esta etapa, la TGR aplicó compensaciones y retenciones a 268.031 contribuyentes, por un total de $42.437 millones, debido a distintas obligaciones pendientes con el Estado, como multas, subsidios y deudas de créditos universitarios, entre otras.

Según informó la institución, por conceptos asociados a créditos de educación superior se realizaron compensaciones a 47.899 contribuyentes por un monto de $7.763 millones. Además, se aplicaron retenciones a 11.650 personas por deudas vinculadas al Crédito con Aval del Estado (CAE), por un total de $2.109 millones.

Asimismo, se registraron retenciones a 29.864 contribuyentes deudores del Fondo Solidario de Crédito Universitario, por un monto de $8.731 millones.

En el caso de deudores de pensiones de alimentos, la TGR informó retenciones a 12.588 contribuyentes por $2.373 millones, beneficiando a 14.248 personas. Según la entidad, esta cifra representa más del doble respecto de la segunda emisión realizada durante 2025.