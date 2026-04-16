Excedentes de cotización de Isapres: ¿En qué mes me devuelven dinero?

16 abr. 2026 - 10:00 hrs.

La devolución de excedentes de las Isapres es uno de los procesos financieros más esperados de cada año, ya que es un dinero que se genera cuando la cotización obligatoria del 7% es superior al precio del plan médico contratado por el afiliado.

El reintegro de fondos a favor de los afiliados se realiza de forma automática y es obligatorio para las aseguradoras. Por ello, las personas reciben en sus cuentas bancarias los saldos que se han acumulado durante el año anterior.

¿En qué mes se devuelven los excedentes de Isapres?

De acuerdo a lo estipulado por la Superintendencia de Salud, la devolución masiva de estos dineros se realiza de forma obligatoria durante el mes de enero de cada año.

El proceso de pago correspondiente a los saldos acumulados durante el 2025 ya se ejecutó a fines de enero de 2026. Por ende, quienes generen nuevos saldos a favor durante los meses en curso, recibirán su respectivo depósito en enero de 2027.

El pago se efectúa a través de transferencia electrónica, por lo que es fundamental que los usuarios mantengan sus datos bancarios actualizados en la sucursal virtual de su respectiva aseguradora para asegurar el cobro sin problemas.

¿Quiénes aplican para la devolución de excedentes de Isapres?

No todos los afiliados reciben dinero. Para aplicar a la devolución, se deben cumplir las siguientes condiciones al cierre del año calendario:

Vigencia del contrato: el trabajador debe mantener su contrato de salud vigente con la Isapre al 31 de diciembre del año anterior.

el trabajador debe mantener su contrato de salud vigente con la Isapre al 31 de diciembre del año anterior. Diferencia de cotización: el valor del plan de salud pactado debe ser estrictamente inferior al 7% de la remuneración imponible del trabajador.

el valor del plan de salud pactado debe ser estrictamente inferior al 7% de la remuneración imponible del trabajador. Saldo acumulado: debe existir un remanente en la cuenta individual de excedentes que no haya sido utilizado previamente para la compra de bonos, medicamentos en farmacias asociadas o copagos.

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