Acreencias bancarias: Así puedes saber si tienes dinero olvidado en el banco

15 abr. 2026 - 12:00 hrs.

Miles de personas mantienen dinero olvidado en distintas entidades financieras sin saberlo. Estos montos a favor, que no registran movimientos por más de dos años, pasan a denominarse formalmente como acreencias bancarias.

Recuperar estos fondos es un derecho de cada usuario y consiste en un trámite completamente gratuito. Para lograrlo, el Estado dispone de herramientas oficiales que permiten verificar rápidamente si existe algún saldo a favor listo para ser cobrado.

¿Cómo consultar si tengo acreencias bancarias?

De acuerdo a ChileAtiende, una persona puede consultar si tiene depósitos olvidados en cualquier momento, mediante los siguientes canales:

En línea: ingresando al buscador especial en el sitio web de la Comisión para el Mercado Financiero (pulsa aquí) , escribiendo únicamente el nombre personal o el de la empresa.

ingresando al buscador especial en el , escribiendo únicamente el nombre personal o el de la empresa. Vía telefónica: llamando al call center de ChileAtiende al número 101.

llamando al call center de ChileAtiende al número 101. Presencial: acudiendo a cualquier sucursal de ChileAtiende a lo largo del país.

En los tres casos, el usuario podrá conocer la entidad financiera donde está depósito, monto, tipo de moneda y acreencia, fecha de origen y fecha cuando la entidad lo informó a la CMF.

¿Qué pasa si no se cobran las acreencias bancarias?

Si los recursos no se cobran luego de tres años desde que se elabora la lista (el 31 de enero de cada año), la institución financiera los entrega a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile.

En dicha transferencia se descuentan los gastos de publicación y, una vez transferidos, el titular original pierde el derecho a reclamarlos.

¿En qué casos el dinero olvidado no pasa a ser acreencia bancaria?

Los montos pendientes por reclamar no pasan a ser una acreencia caducable en las siguientes situaciones:

Depósitos y captaciones a plazo indefinido o que tengan cláusula de renovación automática.

Boletas o depósitos de garantía.

Sumas de dinero recibidas por cheques viajeros.

Casos en los que exista una retención, prenda o embargo legal sobre los dineros.

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