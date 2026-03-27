¿No cobraste el ex Bono marzo? Así puedes revisar si tienes dinero olvidado

27 mar. 2026 - 07:00 hrs.

El Instituto de Previsión Social (IPS) facilita el acceso a distintos bonos y beneficios estatales, especialmente cuando un beneficiario no lo ha cobrado y el monto permanece pendiente de cobro.

Es una consulta rápida, que aplica para quienes reciben la Pensión Garantizada Universal (PGU), Pensión Básica Solidaria de Invalidez, ex Bono Marzo, Subsidio de Discapacidad para menores, Asignación y Subsidio Familiar, entre otros.

¿Cómo saber si tengo montos pendientes de cobro?

De acuerdo a ChileAtiende, los interesados tendrán que ingresar al portal de consulta (pulsa aquí), donde debe escribir su RUT, fecha de nacimiento y presionar “Consultar”.

Luego, el sistema mostrará que el monto pendiente por cobrar se encuentra:

Próximo a vencer: debes solicitarlos durante el mes en curso de forma presencial en una sucursal de BancoEstado o de la Caja de Compensación Los Héroes.

debes solicitarlos durante el mes en curso de forma presencial en una sucursal de BancoEstado o de la Caja de Compensación Los Héroes. Requiere revisión: debes dirigirte presencialmente a una sucursal ChileAtiende.

debes dirigirte presencialmente a una sucursal ChileAtiende. Disponible para cobro: puedes solicitarlos en línea a través del sitio web de ChileAtiende, para recibirlos mediante depósito bancario o presencialmente en una sucursal de BancoEstado o la Caja Los Héroes.

Este trámite de consulta también se puede realizar en la Sucursal Virtual o acudiendo a una sucursal de ChileAtiende con la cédula de identidad.

Cabe mencionar que en el caso del ex Bono Marzo, los beneficiarios tienen hasta nueve meses para cobrarlo. Este período comienza a partir de la fecha de pago.

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