PGU sin cobrar: Así puedes revisar si tienes dinero pendiente para retirar

17 mar. 2026 - 08:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es el beneficio más importante que reciben los adultos mayores, ya que incrementa el monto de su pensión base con un aporte estatal de hasta $250.275.

Si un beneficiario no lo obtuvo cuando le correspondía, el Instituto de Previsión Social (IPS) permite consultar en línea si este u otros montos pendientes por cobrar, mediante un trámite rápido y sencillo.

Consulta si tu PGU está pendiente por cobrar

De acuerdo a ChileAtiende, el beneficiario debe ingresar al portal de verificación (pulsa aquí), donde tendrá que indicar su RUT y fecha de nacimiento.

Una vez hecho esto, el sistema mostrará que el monto pendiente por cobrar se encuentra en uno de los siguientes estados:

Próximo a vencer: debes solicitarlos durante el mes en curso de forma presencial en una sucursal de BancoEstado o de la Caja de Compensación Los Héroes.

debes solicitarlos durante el mes en curso de forma presencial en una sucursal de BancoEstado o de la Caja de Compensación Los Héroes. Requiere revisión: debes dirigirte presencialmente a una sucursal ChileAtiende.

debes dirigirte presencialmente a una sucursal ChileAtiende. Disponible para cobro: puedes solicitarlos en línea a través del sitio web ChileAtiende, para recibirlos mediante depósito bancario o presencialmente en una sucursal de BancoEstado o la Caja Los Héroes.

También se puede consultar en la Sucursal Virtual o acudiendo a una sucursal de ChileAtiende con la cédula de identidad.

Todo sobre Pensión Garantizada Universal