PGU sin cobrar: Así puedes revisar si tienes dinero pendiente para retirar
- Por Meganoticias
La Pensión Garantizada Universal (PGU) es el beneficio más importante que reciben los adultos mayores, ya que incrementa el monto de su pensión base con un aporte estatal de hasta $250.275.
Si un beneficiario no lo obtuvo cuando le correspondía, el Instituto de Previsión Social (IPS) permite consultar en línea si este u otros montos pendientes por cobrar, mediante un trámite rápido y sencillo.
Consulta si tu PGU está pendiente por cobrar
De acuerdo a ChileAtiende, el beneficiario debe ingresar al portal de verificación (pulsa aquí), donde tendrá que indicar su RUT y fecha de nacimiento.
Una vez hecho esto, el sistema mostrará que el monto pendiente por cobrar se encuentra en uno de los siguientes estados:
- Próximo a vencer: debes solicitarlos durante el mes en curso de forma presencial en una sucursal de BancoEstado o de la Caja de Compensación Los Héroes.
- Requiere revisión: debes dirigirte presencialmente a una sucursal ChileAtiende.
- Disponible para cobro: puedes solicitarlos en línea a través del sitio web ChileAtiende, para recibirlos mediante depósito bancario o presencialmente en una sucursal de BancoEstado o la Caja Los Héroes.
También se puede consultar en la Sucursal Virtual o acudiendo a una sucursal de ChileAtiende con la cédula de identidad.