Carabineros informó que 35 personas fueron detenidas durante las manifestaciones en el Día del Trabajador

01 may. 2026 - 21:16 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros de Chile dio a conocer su balance policial tras la conmemoración del Día del Trabajador, registrando 35 personas detenidas y 60 eventos a lo largo del país, cifra que representa un 9,09% más que en 2025.

¿Cómo se desglosa el balance de Carabineros?

De las 60 convocatorias, 19 ocurrieron en la Región Metropolitana y las 41 restantes se distribuyeron en otras regiones del país.

En cuanto a las detenciones, la mayor parte se produjo en Santiago: 33 de los 35 detenidos fueron aprehendidos en la Región Metropolitana, mientras que los 2 restantes correspondieron a otras regiones.

Los datos fueron entregados por el Departamento de Análisis Criminal de Carabineros, DIOSCAR, y reflejan el despliegue policial que acompañó las masivas movilizaciones del 1 de mayo.

Con 35 detenidos y 60 eventos a lo largo del país, te informamos del balance policial por el día del trabajador. #OrdenyPatria pic.twitter.com/a6fUTAGIL0 — Carabineros de Chile (@Carabdechile) May 2, 2026

La jornada, que según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocó a más de 60 mil personas solo en Santiago y se replicó en al menos 24 ciudades del país, fue calificada por la organización sindical como una marcha desarrollada "sin incidentes".

Sin embargo, el balance de Carabineros revela que sí se registraron eventos que requirieron intervención policial y derivaron en detenciones.

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