"¿Una buena persona hace lo que hizo su hijo?": madre de joven fallecida responde al padre de excarabinero tras fatal accidente

27 abr. 2026 - 21:20 hrs.

¿Qué pasó?

Han pasado tres días desde el accidente que terminó con la vida de María Alejandra Flores Rodríguez, una joven colombiana de 20 años que residía en Chile. El hecho ocurrió en el centro de Santiago, cuando se trasladaba en un vehículo de aplicación hacia su domicilio en Ñuñoa.

El caso mantiene a siete exfuncionarios de Carabineros involucrados, uno de ellos en prisión preventiva por manejar en estado de ebriedad y no prestar ayuda a la víctima.

El testimonio de una madre

Desde su llegada a Chile, la madre de la joven, Yessenia Flores, ha debido enfrentar el impacto de la noticia y el proceso posterior sin contar con redes ni recursos.

“Me dijeron que mi hija estaba en cuidados intensivos, que ella tenía un accidente. Mi amiga fue la que costeó, la que me pagó el viaje porque yo no tengo recursos para hacerlo. Cuando llego aquí me dan la noticia de que mi hija había fallecido”, contó.

A la par, intenta gestionar la repatriación del cuerpo hacia Medellín, en medio de trámites que describe como complejos.

“No sé qué hacer en todo este caso, no he tenido orientación con gente que tiene experiencia en esto, no se han tomado el mínimo de llamar, de preguntar... Estoy con la mejor amiga de mi hija moviéndome, tratando de orientarme, porque no tengo cabeza”.

La vida de María Alejandra

La joven llevaba tres años en Chile, donde trabajaba y desarrollaba distintos oficios mientras avanzaba en sus proyectos personales.

“Ella estaba acá por cuestiones de trabajo, por cuestiones laborales. Estaba estudiando para ser DJ, se dedica a esto. También trabajaba como maquillista, manicurista. Se buscaba la vida porque era hermana mayor de dos chicos y ella es quien los sustenta”, contó un amigo de María Alejandra.

El cruce de declaraciones por el padre del carabinero

En medio de la investigación, el padre del excarabinero que conducía el vehículo involucrado entregó declaraciones públicas.

“Mi hijo no es una mala persona, es un joven de 22 años que cometió un error. Yo le pido muchas disculpas a la familia de la niña que lamentablemente, siempre en los accidentes pagan justos por pecadores”, aseveró.

La respuesta de la madre de la víctima fue directa y centrada en lo ocurrido esa madrugada.

“Con que me diga que lo siente no es suficiente, usted puede decir que su hijo es buena persona, pero ¿una buena persona hace lo que hizo su hijo? dejar morir a mi hija en el piso y huir del lugar, como un delincuente”.

Repatriación y gestiones en curso

Mientras continúa el proceso judicial, el cuerpo de la joven permanece en el Servicio Médico Legal desde el sábado. Desde el consulado colombiano se están realizando gestiones para avanzar en la repatriación, incluyendo la verificación de identidad y el envío de antecedentes.

Sin embargo, la familia enfrenta dificultades económicas para concretar el traslado, lo que ha sido parte central de las gestiones que actualmente realiza la madre en Chile.