Exceso de departamentos disponibles: ¿Podrían bajar los arriendos en Santiago?

27 abr. 2026 - 22:27 hrs.

El mercado inmobiliario en Chile atraviesa un escenario que, a simple vista, parece contradictorio. Mientras comprar o arrendar una vivienda sigue siendo cada vez más difícil para muchas familias, en algunas comunas de Santiago comienza a observarse un fenómeno que podría cambiar esa tendencia: el exceso de departamentos disponibles está presionando los precios a la baja.

Se trata de un ajuste que no responde a una mejora en el acceso, sino a un desbalance entre la oferta y la demanda. Hay más propiedades en arriendo que personas dispuestas —o capaces— de tomarlas, especialmente en sectores con alta densidad de construcción.

Esto abre una ventana para quienes buscan arrendar, en medio de un contexto marcado por altos costos y condiciones exigentes.

El contraste se vuelve aún más evidente al mirar el mapa de la capital: mientras algunas comunas concentran una sobreoferta de departamentos que no logran ocuparse, otras mantienen una disponibilidad limitada y precios elevados. Un mercado tensionado que hoy comienza a reconfigurarse y que podría traer cambios en los próximos meses.

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