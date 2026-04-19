Programa Mejoramiento de Vivienda: Estos son los montos que entrega
- Por Meganoticias
Mantener tu hogar en óptimas condiciones o adaptarlo al crecimiento de tu familia ahora es más fácil gracias al Programa de Mejoramiento de Vivienda, un subsidio estatal que busca elevar la calidad de vida combatiendo el hacinamiento y el deterioro.
A través de este beneficio económico, las personas pueden recibir más de 500 UF para construir nuevos espacios, reparar techos o modernizar instalaciones; siempre que cumplan los requisitos de acceso.
¿Cuánto paga el Programa de Mejoramiento de Vivienda?
De acuerdo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), la cantidad que entrega este beneficio varía conforme al tipo de proyecto:
- Mejoramiento de vivienda: de 55 a 100 UF, dependiendo si el mejoramiento es estructural, envolvente, para instalaciones o mantención.
- Ampliación: de 110 a 504 UF, según los metros cuadrados actuales de la vivienda.
- Adecuación de viviendas existentes: hasta 300 UF.
Requisitos para postular al Programa de Mejoramiento de Vivienda
Al momento de postular, es necesario que cada persona reúna las siguientes condiciones:
- Ser dueño o asignatario de una vivienda social con un avalúo fiscal de 950 UF o menor; de una vivienda construida o comprada con un subsidio habitacional del Minvu; o de una vivienda construida por Serviu o sus antecesores.
- Ser mayor de 18 años.
- Contar con cédula de identidad vigente.
- Si es extranjero, debe presentar cédula para extranjeros con permanencia definitiva y Certificado de Permanencia Definitiva, emitido por el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior o por la Policía de Investigaciones de Chile.
- Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer hasta el 60% más vulnerable. Si la postulación es colectiva, el 60% de los integrantes del grupo debe pertenecer al tramo mencionado y el 40% restante puede superarlo.
- Contar con un ahorro de al menos 3 UF si postula al mejoramiento de vivienda. Este tope mínimo incrementa 5 UF para ampliación de vivienda y a 7 UF para adecuación de viviendas existentes.
- Tener el ahorro depositado en una cuenta de ahorro a más tardar el último día del mes anterior a la fecha de postulación.
- Contar con la asesoría de una Entidad Patrocinante (EP).
- Contar con un constructor o contratista inscrito en el Registro de Constructores del Minvu, para la ejecución de las obras.
- Contar con permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales (DOM), cuando sea necesario.
¿Cómo postular al Programa de Mejoramiento de Vivienda?
Inicialmente, se debe acudir a una EP (consulta aquí las disponibles), que inicia el diseño del proyecto y ayuda en la elección de una constructora y preparación de antecedentes para postular.
Luego, la EP ingresa la postulación al sistema del Minvu y el Serviu lleva a cabo la evaluación correspondiente, para determinar si califica y otorgar al Minvu la nómina de proyectos beneficiarios.
Finalmente, el Minvu asigna subsidios a los proyectos seleccionados para iniciar las obras y las labores de asistencia técnica para cada uno.
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